Uorfi Javed: तू जाकर पता कर… फैजान अंसारी पर को उर्फी जावेद ने क्यों सुनाई खरी-खोटी? किस बात के लिए दिया खुला चैलेंज

Uorfi Javed On Faizan Ansari: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका फैशन नहीं, बल्कि उन पर लगा एक गंभीर आरोप है. दावा किया गया कि उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करने के लिए पैसे लिए. जैसे ही आरोप सामने आए, उर्फी ने एक वीडियो जारी करके न सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि आरोप लगाने वालों और खबर देने वाले मीडिया आउटलेट्स पर भी सवाल उठाए.