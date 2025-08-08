  • Home>
  Uorfi Javed से लाख गुना बोल्ड और सेक्सी हैं उनकी बहने, तस्वीरें मचा रही हैं इंटरनेट पर तबाही, यहां देखें तस्वीरें

Uorfi Javed Sisters: उर्फी जावेद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं, वह एक मोडल और एक्ट्रेस है उन्होंने कई टीवी शो और सीरियल में काम किया है। लेकिन उर्फी जावेद हमेशा अपने बोल्ड अंदाज और यूनिक फैशन लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं, फैंस उनके हर लुक को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उर्फी जावेद की तीन बहने हैं, जो उनसे कई ज्यादा बोल्ड और सेक्सी हैं, तो चलिए जानते हैं कौन हैं उर्फी जावेद की बहने?

August 8, 2025
Uorfi Javed Sisters - Photo Gallery
1/7

कौन है उर्फी जावेद की बहने (Who Is Uorfi Javed Sisters)

इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद हमेशा लोगों को अपने बोल्ड, सेक्सी और यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल से हैरान कर देती हैं, कई लोग उनके लुक को पसंद करते हैं, तो कई लोग एक्ट्रेस को सोशल माीडिया पर ट्रोल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्फी जावेद की तीन बहने हैं और तिनों उर्फी से कई ज्यादा खूबसूरत, सेक्सी और बोल्ड हैं। उर्फी जावेद की बहने अस्फी, डॉली और उरुसा जावेद की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाती हैं, तो चलिए जानते हैं उर्फी जावेद की बहने

Uorfi Javed Sister Asfi Javed - Photo Gallery
2/7

उर्फी जावेद से बेहद बोल्ड है बहन अस्फी जावेद (Uorfi Javed Sister Asfi Javed)

उर्फी जावेद की बहन अस्फी जावेद (Asfi Javed) उर्फी से बेहद खूबसूरत और सेक्सी हैं, वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और हमेशा अपनी तस्वीरें और वीडियों फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अस्फी जावेद को इंस्टाग्राम पर करीबन 161k फॉलो करते हैं।

Uorfi Javed Sister Asfi Javed - Photo Gallery
3/7

क्या करती हैं उर्फी जावेद की बहन अस्फी जावेद (What does Asfi Javed do?)

उर्फी जावेद की बहन अस्फी जावेद खुद को ब्लॉगर बताती हैं और अपने हैंडल से क्लोथिंग ब्रांड का प्रमोश प्रमोशन करती हैं। अस्फी जावेद ने कई बड़े और पॉपुलर ब्रांड के कपड़े पहनकर उन्हें क्रेडिट दिया है।

Uorfi Javed Sister Dolly Javed - Photo Gallery
4/7

उर्फी जावेद से बेहद सेक्सी है बहन डॉली जावेद (Uorfi Javed Sister Dolly Javed)

डॉली जावेद (Dolly Javed) उर्फी जावेद की दूसरी बहन और वह भी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और वीडियों शेयर करती हैं, उन्हें करिबन 107K लोग फॉलो करते हैं। डॉली जावेद दिखने में उर्फी जावेद से बेहद ज्यादा सेक्सी और हॉट, फैंस उनके लुक के दीवाने हैं।

Uorfi Javed Sister Dolly Javed - Photo Gallery
5/7

क्या करती हैं उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद (What does Dolly Javed do?)

डॉली जावेद (Dolly Javed) भी इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर हैं और कई फेमस ब्रांड को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद युवराज आर्यन नाम के लड़के को डेट कर रही हैं, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं, लेकिन यह आर्यन नामक शक्स कौन है, इसकी जानकारी पब्लिक नहीं है।

6/7

बला की खूबसूरत हैं र्फी जावेद की बहन उरुसा जावेद (Uorfi Javed Sister Urusa Javed)

उर्फी जावेद की तीसरी बहन उरुसा जावेद (Urusa Javed) भी बला की खूबसूरत है और सोशल मीडिया पर अपने हुस्न के जलवों से आग लगाए रखती हैं। उरुसा जावेद अपने सेक्से और बोल्ड लुक से उर्फी जावेद को फैशन में टक्कर देती हैं

7/7

क्या करती हैं उर्फी जावेद की बहन उरुसा जावेद (What does Urusa Javed do?)

उरुसा जावेद भी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है, उनकी तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उर्फी जावेद की तरह ही उनकी बहन उरुसा जावेद के भी लोखों चाहने वाले हैं, इस्टाग्राम पर उन्हें करीब 103k लोगों फॉलो करते हैं। इसके अलावा उरुसा जावेद ने अपनी एक साइट भी बनाई है, जो सिर्फ मोबाइल और टैबलेट में ही ओपन होती है।

