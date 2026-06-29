इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं…

Uorfi Javed Reaction: अगर हम उर्फी जावेद की बात करें तो ये नाम सुनने से पहले आपके जेहन में कौन सी तस्वीर बनती है. वहीं अतरंती फैशन करने वाली. अजीबोगरीब फैशन की वजह से उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार वो अपने धर्म की वजह से चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?