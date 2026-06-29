  • Home>
  • Gallery»
  • इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं…

इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं…

Uorfi Javed Reaction: अगर हम उर्फी जावेद की बात करें तो ये नाम सुनने से पहले आपके जेहन में कौन सी तस्वीर बनती है. वहीं अतरंती फैशन करने वाली. अजीबोगरीब फैशन की वजह से उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार वो अपने धर्म की वजह से चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?


By: Sohail Rahman | Published: June 29, 2026 3:44:10 PM IST

Follow us on
Google News
क्या है पूरा मामला? - Photo Gallery
1/7

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर कर दावा किया कि उर्फी ने अपना धर्म और नाम दोनों ही बदल लिए हैं. यूजर ने कहा कि उर्फी मुस्लिम से हिंदू बन गई हैं.

You Might Be Interested In
उर्फी ने बदला नाम? - Photo Gallery
2/7

उर्फी ने बदला नाम?

सोशल मीडिया यूजर के एक दावे से मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है. उर्फी को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर उर्फी से रिता भारद्वाज रख लिया है.

उर्फी ने बताया फर्जी - Photo Gallery
3/7

उर्फी ने बताया फर्जी

सोशल मीडिया यूजर के दावे पर उर्फी जावेद की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने सभी दावों को खारिज कर दिया है और पूरी तरह से फर्जी बताया है.

You Might Be Interested In
उर्फी ने यूजर को लगाई फटकार - Photo Gallery
4/7

उर्फी ने यूजर को लगाई फटकार

एक्ट्रेस ने यूजर को फटकार लगाते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि कैसे-कैसे चोमू लोग अपने आपको मीडिया का बोलते हैं.

उर्फी ने क्या लिखा? - Photo Gallery
5/7

उर्फी ने क्या लिखा?

यूजर को जवाब देते हुए उर्फी ने आगे लिखा कि मैं सिर्फ कपड़ों से ही नंगी नहीं हूं, बल्कि मैं अपने शब्दों में भी नंगी हूं, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है.

उर्फी के पास काम नहीं है - Photo Gallery
6/7

उर्फी के पास काम नहीं है

यूजर ने ये भी दावा किया कि उर्फी के पास काम नहीं है. इस बात पर एक्ट्रेस बोलीं- एक बार गूगल कर लो कि मेरे नाम पर कितने शोज हैं. बुराई करनी है तो बिंदास होकर करो. लेकिन झूठी खबरें मत फैलाओ.

You Might Be Interested In
अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीती हैं - Photo Gallery
7/7

अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीती हैं

बता दें कि अपने रिवीलिंग कपड़ों की वजह से वो अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं. लेकिन वो किसी से डरती नहीं हैं. अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीती हैं.

Tags:
uorfi javed
इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं… - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं… - Photo Gallery
इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं… - Photo Gallery
इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं… - Photo Gallery
इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बनी मुस्लिम? यूजर के दावों पर उर्फी जावेद ने कहा – मैं सिर्फ कपड़ों से ही नहीं… - Photo Gallery