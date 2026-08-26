भारत को जिताया विश्व कप, फिर अचानक हुआ गायब! 14 साल बाद कहां है ये भारतीय स्टार, कोहली को देता था टक्कर

Unmukt Chand: 26 अगस्त का दिन भारतीय क्रिकेट में काफी खास है. 14 साल पहले इसी दिन भारत की युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर अंडर-19 का खिताब जीता था. उस समय टीम इंडिया की कप्तानी युवा बल्लेबाज उन्मुक्त चंद के हाथों में थी. उन्मुक्त चंद ने फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 111 रनों की पारी खेली थी और भारत को तीसरी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. उन्मुक्त चंद को भारतीय क्रिकेट का नया स्टार माना जा रहा था, लेकिन वह अचानक गुमनामी का शिकार हो गए. अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने कभी भारत के लिए नहीं खेला और साल 2021 में संन्यास ले लिया. जानें अभी कहां हैं उन्मुक्त चंद…