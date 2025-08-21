  • Home>
  • गोल्ड ज्वेलरी में कहर ढाती दिखीं Samantha, मैगजीन कवर पर बिखेरा हुस्न का जलवा

गोल्ड ज्वेलरी में कहर ढाती दिखीं Samantha, मैगजीन कवर पर बिखेरा हुस्न का जलवा

Samantha Latest Magazine Shoot: सामंथा रुथ प्रभु ने फिर से अपनी अनोखी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया है। हाल ही में, वे एक लेटेस्ट मैगजीन के लिए फोटोशूट में नजर आईं, जिसमें उन्होंने सोने के बेहद सुंदर गहनों को पहना था।साथ ही उनकी बोल्ड और सेक्सी अदाओं फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया।तो चलिए इसी के साथ जानते है। सामंथा के लेटेस्ट मैगजीन लुक्स के बारे में जिसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो गया है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 21, 2025 15:50:28 IST
smantha gave a killer pose wearing a gold bracelet - Photo Gallery
सामंथा ने सोने के कंगन पहन कर दिया कातिलाना पोज

एक बार फिर सामंथा ने अपना जादू दिखाया है। बहुत समय बाद, उन्होंने ग्राजिया मैगजीन के लिए फोटोशूट में सोने के कंगन पहनकर बहुत ही प्यारे अंदाज में कैमरे के सामने पोज दिया, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है।

Samantha gave a great pose wearing gold earrings - Photo Gallery
सामंथा ने सोने के झुमके पहन कर दिया शानदार पोज

सामंथा की ये तस्वीर मानो सोने की चमक को और भी निखार दे रही है। उनके कानों में लटके ये सुनहरे झुमके उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही है।

Samantha gave a sexy pose wearing a gold choker - Photo Gallery
सामंथा ने गोल्ड चोकर पहन कर दिया सेक्सी पोज

सामंथा रुथ प्रभु इस तस्वीर में एकदम दिलकश लग रही हैं जिसमे उन्होंने ये गॉर्जियस गॉड गोल्ड चोकर नेकलेस पहन रखा हैं, जो उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा हैं।

Samantha posed like a queen in front of the camera - Photo Gallery
सामंथा ने कैमरे के सामने दिया रानी की तरह पोज

सामंथा इस तस्वीर में सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक रानी की तरह नजर आ रही हैं ,जो अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं , साथ ही उनकी आंखों में छुपा वो जादू, और उनके होठों की नर्मी, इस तस्वीर को एक परफेक्ट कम्पोजिशन बना देती है।

Samantha drew everyone's attention by wearing a golden ring - Photo Gallery
सामंथा ने गोल्डन रिंग पहनकर किया सबका ध्यान अपनी तरफ

इस तस्वीर में सामंथा ने एक गोल्डन और काफी प्यारी रिंग पहन रखी है , जो उनके हाथों को और भी सुंदर बना रहा हैं और अगर उनकी आखों की क्या ही बात करे जिसे हर कोई देखने के बाद अपना होश खो देता हैं।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

