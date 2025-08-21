गोल्ड ज्वेलरी में कहर ढाती दिखीं Samantha, मैगजीन कवर पर बिखेरा हुस्न का जलवा
Samantha Latest Magazine Shoot: सामंथा रुथ प्रभु ने फिर से अपनी अनोखी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया है। हाल ही में, वे एक लेटेस्ट मैगजीन के लिए फोटोशूट में नजर आईं, जिसमें उन्होंने सोने के बेहद सुंदर गहनों को पहना था।साथ ही उनकी बोल्ड और सेक्सी अदाओं फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया।तो चलिए इसी के साथ जानते है। सामंथा के लेटेस्ट मैगजीन लुक्स के बारे में जिसे देखने के बाद हर कोई दीवाना हो गया है।
सामंथा ने सोने के कंगन पहन कर दिया कातिलाना पोज
एक बार फिर सामंथा ने अपना जादू दिखाया है। बहुत समय बाद, उन्होंने ग्राजिया मैगजीन के लिए फोटोशूट में सोने के कंगन पहनकर बहुत ही प्यारे अंदाज में कैमरे के सामने पोज दिया, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है।
सामंथा ने सोने के झुमके पहन कर दिया शानदार पोज
सामंथा की ये तस्वीर मानो सोने की चमक को और भी निखार दे रही है। उनके कानों में लटके ये सुनहरे झुमके उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रही है।
सामंथा ने गोल्ड चोकर पहन कर दिया सेक्सी पोज
सामंथा रुथ प्रभु इस तस्वीर में एकदम दिलकश लग रही हैं जिसमे उन्होंने ये गॉर्जियस गॉड गोल्ड चोकर नेकलेस पहन रखा हैं, जो उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा हैं।
सामंथा ने कैमरे के सामने दिया रानी की तरह पोज
सामंथा इस तस्वीर में सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक रानी की तरह नजर आ रही हैं ,जो अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं , साथ ही उनकी आंखों में छुपा वो जादू, और उनके होठों की नर्मी, इस तस्वीर को एक परफेक्ट कम्पोजिशन बना देती है।
सामंथा ने गोल्डन रिंग पहनकर किया सबका ध्यान अपनी तरफ
इस तस्वीर में सामंथा ने एक गोल्डन और काफी प्यारी रिंग पहन रखी है , जो उनके हाथों को और भी सुंदर बना रहा हैं और अगर उनकी आखों की क्या ही बात करे जिसे हर कोई देखने के बाद अपना होश खो देता हैं।
