Union Budget 2026: क्यों 1 फरवरी को ही पेश होता है बजट? जानिए तारीख और समय बदलने की पूरी कहानी

योजनाओं और नीतियों को लागू करने में होती थी मुश्किल

कई बार बजट पास होने तक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता था, जिससे योजनाओं और नीतियों को समय पर लागू करना मुश्किल हो जाता था. इसी समस्या को दूर करने के लिए साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी. इसका उद्देश्य यह था कि बजट से जुड़ी सभी तैयारियां और नीतियां 1 अप्रैल से पहले सुचारू रूप से लागू की जा सकें.