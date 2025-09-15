क्या आपकी ये आदतें चुपचाप बढ़ा रही हैं शुगर और दिल की परेशानी? - Photo Gallery
क्या आपकी ये आदतें चुपचाप बढ़ा रही हैं शुगर और दिल की परेशानी?

हम सब सोचते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ़ खान-पान और एक्सरसाइज पर निर्भर करती है, लेकिन कई बार कुछ छोटी-छोटी आदतें हमें गंभीर बीमारियों की ओर धकेल देती हैं.आइए जानते हैं कौन-सी 10 आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रही हैं.

By: Komal Kumari Last Updated: September 15, 2025 17:06:36 IST
लेट नाइट ईटिंग

रात को देर से खाना ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ देता है। इससे डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ता है और पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है.

अत्यधिक नमक का सेवन

बहुत अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. यह हार्ट पर दबाव डालता है और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा देता है.

ब्रेकफास्ट स्किप करना

सुबह का नाश्ता छोड़ना सेहत के लिए हानिकारक है. इससे ब्लड शुगर असंतुलित होता है और दिन में ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है.

शारीरिक निष्क्रियता

लंबे समय तक बैठे रहना और एक्टिव न होना दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है.यह मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट पर असर पड़ता है.

तेजी से खाना खाना

जल्दी-जल्दी खाना पाचन को बिगाड़ता है. इससे गैस, पेट की जलन और ओवरईटिंग जैसी दिक्कते होती हैं.धीरे-धीरे चबाकर खाना हेल्दी डाइजेशन के लिए जरूरी है.

खाना खाने के बाद लेट जाना

भोजन के तुरंत बाद लेटने से एसिडिटी और रिफ्लक्स की समस्या होती है. इससे पेट का एसिड गले तक आ सकता है, जिससे जलन और खट्टी डकारें बढ़ती हैं.

भोजन के साथ चाय-कॉफी पीना

खाने के साथ चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो जाता है. लंबे समय में यह एनीमिया और पोषण संबंधी गड़बड़ियाँ पैदा कर सकता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

