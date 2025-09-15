क्या आपकी ये आदतें चुपचाप बढ़ा रही हैं शुगर और दिल की परेशानी?

हम सब सोचते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ़ खान-पान और एक्सरसाइज पर निर्भर करती है, लेकिन कई बार कुछ छोटी-छोटी आदतें हमें गंभीर बीमारियों की ओर धकेल देती हैं.आइए जानते हैं कौन-सी 10 आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रही हैं.