Under Construction vs Ready Home – क्या है सबसे समझदारी भरा ऑप्शन?
Under Construction VS Ready To Move home: घर खरीदते समय अंडर-कंस्ट्रक्शन और रेडी-टू-मूव दो विकल्प होते हैं. अंडर-कंस्ट्रक्शन सस्ता लेकिन समय और जोखिम वाला है, जबकि रेडी घर महंगा पर तुरंत रहने योग्य और सुरक्षित होता है. चुनाव आपकी जरूरत, बजट, और इंतज़ार करने की क्षमता पर निर्भर करता है—कम कीमत या ज्यादा सुविधा में से क्या प्राथमिकता है.
घर खरीदना: एक बड़ा फैसला
हर व्यक्ति के लिए खुद का घर खरीदना जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है. इसके लिए लोग वर्षों तक बचत करते हैं या फिर होम लोन का सहारा लेते हैं. जब घर खरीदने की बात आती है, तो आमतौर पर दो विकल्प सामने आते हैं—अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी-टू-मूव घर. दोनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए सही चुनाव करना जरूरी है.
अंडर-कंस्ट्रक्शन बनाम रेडी-टू-मूव
अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आमतौर पर सस्ती होती है, जबकि रेडी-टू-मूव घर महंगे होते हैं. हालांकि, कम कीमत के साथ इंतज़ार जुड़ा होता है. अंडर-कंस्ट्रक्शन घर को तैयार होने में 2 से 3 साल या उससे अधिक समय लग सकता है, जबकि रेडी-टू-मूव घर तुरंत रहने के लिए उपलब्ध होते हैं.
कीमत और समय का अंतर
दोनों विकल्पों में सबसे बड़ा अंतर कीमत और समय का है. अंडर-कंस्ट्रक्शन घर कम कीमत में मिल सकता है, लेकिन उसमें समय का निवेश करना पड़ता है. दूसरी ओर, रेडी घर महंगे होते हैं, लेकिन तुरंत उपयोग के लिए तैयार होते हैं.
लोन और वित्तीय बोझ
अगर आप होम लोन लेते हैं और अंडर-कंस्ट्रक्शन घर खरीदते हैं, तो आपको एक साथ किराया और EMI दोनों देने पड़ सकते हैं. इससे वित्तीय दबाव बढ़ जाता है. वहीं रेडी-टू-मूव घर में आप तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे किराया बच जाता है और केवल EMI का बोझ रहता है.
वास्तविकता बनाम अनुमान
रेडी-टू-मूव घर में आपको सब कुछ पहले से दिखता है—कमरों का आकार, रोशनी, आसपास का माहौल और पड़ोस. इससे निर्णय लेना आसान होता है. वहीं अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको प्लान, ब्रॉशर और सैंपल फ्लैट के आधार पर फैसला लेना पड़ता है, जो वास्तविकता से अलग हो सकता है.
जोखिम और भरोसा
रेडी-टू-move घरों में जोखिम कम होता है क्योंकि इनमें निर्माण पूरा हो चुका होता है और आवश्यक अनुमतियां भी मिल चुकी होती हैं. दूसरी ओर, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में देरी, डिजाइन बदलाव या प्रोजेक्ट रुकने का खतरा बना रहता है.
भुगतान की प्रक्रिया
अंडर-कंस्ट्रक्शन घर में भुगतान किस्तों में होता है, जो निर्माण के साथ बढ़ता है. शुरुआत में खर्च कम लगता है, लेकिन समय के साथ बढ़ जाता है. रेडी-टू-मूव घर में आपको एकमुश्त भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद खर्च तय और स्थिर रहता है.
कौन सा विकल्प बेहतर?
कौन सा विकल्प बेहतर है, यह आपकी जरूरत और परिस्थिति पर निर्भर करता है. यदि आपको तुरंत घर चाहिए और किराए से बचना है, तो रेडी-टू-मूव घर बेहतर विकल्प है. वहीं यदि आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं और कम कीमत में घर लेना चाहते हैं, तो अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सही विकल्प हो सकती है. अंततः फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप निश्चितता और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं या कम कीमत के साथ थोड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं.