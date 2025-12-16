Uncapped players IPL 2026: अनकैप्ड खिलाड़ी जो IPL 2026 में बन गए करोड़पति; जानें लिस्ट में किस-किस खिलाड़ी का नाम?

मुकुल चौधरी

राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को मंगलवार को अबू धाबी में IPL 2026 मिनी-नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने ₹2.6 करोड़ में खरीदा. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया है. घरेलू क्रिकेट में सिर्फ अपने दूसरे साल में, मुकुल की ₹2.6 करोड़ की कीमत एक बड़ी उपलब्धि है. राजस्थान रॉयल्स ने उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख पर बोली लगाना शुरू किया, जिसमें मुंबई इंडियंस भी दौड़ में शामिल हो गई. मुकुल ने जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. तीन मैचों में, उन्होंने 12.75 की औसत से 51 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 45 है.