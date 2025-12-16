  • Home>
  Uncapped players IPL 2026: अनकैप्ड खिलाड़ी जो IPL 2026 में बन गए करोड़पति; जानें लिस्ट में किस-किस खिलाड़ी का नाम?

Uncapped players IPL 2026: अनकैप्ड खिलाड़ी जो IPL 2026 में बन गए करोड़पति; जानें लिस्ट में किस-किस खिलाड़ी का नाम?

Uncapped players IPL 2026: IPL 2026 नीलामी में कई होनहार युवा खिलाड़ियों ने बड़ी बोलियां आकर्षित कीं, जो फ्रेंचाइजी के अपने स्काउटिंग सिस्टम पर भरोसे को दिखाता है. जैसे-जैसे टीमें आने वाले सीज़न के लिए अपनी टीमों को मज़बूत करने की कोशिश कर रही हैं, नीलामी में कई ऐसे खिलाड़ी सामने आए जिन्होंने शानदार डील हासिल कीं और ‘करोड़पति’ बन गए. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उभरते सितारों पर पैसे खर्च करने में सबसे आगे रही, जो एक और रोमांचक IPL सीज़न की तैयारी करते हुए एक मज़बूत भविष्य सुरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता का संकेत है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 16, 2025

Uncapped players IPL 2026: अनकैप्ड खिलाड़ी जो IPL 2026 में बन गए करोड़पति; जानें लिस्ट में किस-किस खिलाड़ी का नाम?
1/5

कार्तिक शर्मा

राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा, IPL 2026 नीलामी में सुर्खियां बटोरने वाले एक और अनकैप्ड खिलाड़ी हैं. CSK ने उन्हें ₹14.2 करोड़ में खरीदा, जो सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए प्रशांत वीर के रिकॉर्ड की बराबरी है. घरेलू व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी विस्फोटक लोअर-ऑर्डर हिटिंग के लिए जाने जाने वाले कार्तिक का प्रदर्शन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अलग रहा, जहाँ उन्होंने पाँच मैचों में 160 से ज़्यादा के शानदार स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए.

2/5

प्रशांत वीर

नीलामी के सबसे बड़े सरप्राइज़ में से एक में, चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर को ₹14.2 करोड़ में खरीदने का साहसिक कदम उठाया, जिससे वह उस दिन के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए. उन्हें पहली बार UP T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए देखा गया था और उन्होंने जल्दी ही एक बहुमुखी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके हालिया प्रदर्शन ने खेल के सभी फॉर्मेट में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम एक होनहार क्रिकेटर के रूप में उनकी स्थिति को और मज़बूत किया.

3/5

औकिब नबी डार

अनकैप्ड ऑलराउंडर औकिब नबी डार ने IPL 2026 नीलामी में तब सुर्खियाँ बटोरीं जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें आश्चर्यजनक रूप से ₹8.40 करोड़ में खरीदा. जम्मू और कश्मीर के बारामूला के 21 वर्षीय खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, खासकर घरेलू क्रिकेट में. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सात मैचों में 7.41 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए, जिसमें बिहार के खिलाफ 4/16 का शानदार प्रदर्शन भी शामिल है.

4/5

तेजस्वी सिंह दहिया

दिल्ली के 23 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ तेजस्वी सिंह दहिया को 16 दिसंबर को हुई IPL 2026 नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने ₹3 करोड़ में साइन किया है. शुरुआत में ₹30 लाख के बेस प्राइस पर लिस्टेड तेजस्वी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी कौशल से फ्रेंचाइजी को प्रभावित किया. अब तक, तेजस्वी ने छह T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 168.65 के शानदार स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाज़ी औसत 56.50 का प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के लगाए हैं.

5/5

मुकुल चौधरी

राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुकुल चौधरी को मंगलवार को अबू धाबी में IPL 2026 मिनी-नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने ₹2.6 करोड़ में खरीदा. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया है. घरेलू क्रिकेट में सिर्फ अपने दूसरे साल में, मुकुल की ₹2.6 करोड़ की कीमत एक बड़ी उपलब्धि है. राजस्थान रॉयल्स ने उनकी बेस प्राइस ₹30 लाख पर बोली लगाना शुरू किया, जिसमें मुंबई इंडियंस भी दौड़ में शामिल हो गई. मुकुल ने जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. तीन मैचों में, उन्होंने 12.75 की औसत से 51 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 45 है.

