दुनिया के इन 10 शहरों में है ‘धनकुबेरों’ का अड्डा, 7 तो अमेरिका में ही! क्या भारत का कोई शहर है अरबपतियों की पसंद?

एशिया का इकलौता शहर हांग-कांग

हांग-कांग इकलौता शहर है जो एशिया में अरबपतियों की पसंद है. रिपोर्ट के मुताबिक, हांग-कांग में 17,215 अल्ट्रा-अमीर रहते हैं. 2025 में यह शहर कई धनकुबेरों की पसंद बना है. पिछले साल के मुकाबले 2025 के पहले छह महीनों में हांग-कांग में अल्ट्रा अमीरों की संख्या 11.5 पर्सेंट बढ़ी है.