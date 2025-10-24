  • Home>
  दुनिया के इन 10 शहरों में है 'धनकुबेरों' का अड्डा, 7 तो अमेरिका में ही! क्या भारत का कोई शहर है अरबपतियों की पसंद?

दुनिया के इन 10 शहरों में है ‘धनकुबेरों’ का अड्डा, 7 तो अमेरिका में ही! क्या भारत का कोई शहर है अरबपतियों की पसंद?

Where wealthiest people live: दुनिया के धनकुबेर यानी अल्ट्रा अमीर लोग कुछ ही शहरों में बसना पसंद करते हैं. कमाल की बात यह है कि इन शहरों में से ज्यादातर अमेरिका में हैं और भारत का एक भी शहर अरबपतियों की पसंद नहीं है.

By: Prachi Tandon | Published: October 24, 2025 9:23:32 AM IST

दुनिया के इन 10 शहरों में है 'धनकुबेरों' का अड्डा, 7 तो अमेरिका में ही! क्या भारत का कोई शहर है अरबपतियों की पसंद?
कहां बसे हैं दुनिया के 'धनकुबेर'?

दुनियाभर के धनकुबेर यानी अल्ट्रा अमीर लोग वह हैं जिनकी नेटवर्थ 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा है. इन धनकुबेरों का बिजनेस भले ही पूरी दुनिया में फैला होता है लेकिन, रहने के लिए इनकी पसंद कुछ ही शहर होते हैं.

10 शहर हैं 'धनकुबेरों' के रहने की पसंद

हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक अरबपति दुनिया के 10 शहरों में रहते हैं. कमाल की बात यह है कि दुनिया के धनकुबेर जिन 10 शहरों में रहना पसंद करते हैं, उनमें से 7 तो अमेरिका में ही हैं.

किस शहर में हैं सबसे ज्यादा अमीर?

वेल्थ इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अल्ट्राटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अल्ट्रा-अमीर लोग रहते हैं. अल्ट्रा अमीर लोगों की न्यूयॉर्क में संख्या पिछले साल में 23.4 पर्सेंट बढ़ी है.

अमेरिका के 7 शहरों में रहते हैं अल्ट्रा-अमीर

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के 7 शहरों में अमीर रहना पसंद करते हैं. इन 7 शहरों में न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, डलास, वॉशिंगटन डी.सी और ह्यूस्टन शामिल हैं.

दुनिया के किन-किन शहरों में रहते हैं अल्ट्रा-अमीर?

न्यूयॉर्क, हॉन्ग-कांग, लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, टोक्यो, लंदन, डलास, वॉशिंगटन डी.सी

एशिया का इकलौता शहर हांग-कांग

हांग-कांग इकलौता शहर है जो एशिया में अरबपतियों की पसंद है. रिपोर्ट के मुताबिक, हांग-कांग में 17,215 अल्ट्रा-अमीर रहते हैं. 2025 में यह शहर कई धनकुबेरों की पसंद बना है. पिछले साल के मुकाबले 2025 के पहले छह महीनों में हांग-कांग में अल्ट्रा अमीरों की संख्या 11.5 पर्सेंट बढ़ी है.

दुनिया की 1% आबादी है धनकुबेर!

रिपोर्ट के मुताबिक, अल्ट्रा अमीर लोग सिर्फ दुनिया की आबादी का 1 पर्सेंट हिस्सा हैं. लेकिन, उनके पास दुनिया की एक तिहाई दौलत का हिस्सा उनके पास है. इससे यह साबित होता है कि अमीरों और आम लोगों की कुल संपत्ति में कितना अंतर है.

कितने हैं दुनिया में अल्ट्रा-अमीर?

30 मिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ वालों को अल्ट्रा-अमीर माना गया है. अल्ट्राटा की रिपोर्ट के मुताबिक, आज के समय में 5 लाख 10 हजार 810 लोगों के पास 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

