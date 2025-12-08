UIDAI का बड़ा कदम, आधार की कॉपी पर रोक, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी

UIDAI का एक नया नियम जल्द ही होटलों और इवेंट ऑर्गेनाइजर को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने से रोकेगा. यह नियम प्राइवेसी को मज़बूत करने, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के जोखिमों को खत्म करने और पूरे भारत में आने वाले डेटा प्रोटेक्शन कानून के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ने के लिए डिजिटल QR-बेस्ड वेरिफिकेशन को बढ़ावा देगा.