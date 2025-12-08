  • Home>
  • UIDAI का बड़ा कदम, आधार की कॉपी पर रोक, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी

UIDAI का बड़ा कदम, आधार की कॉपी पर रोक, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी

UIDAI का एक नया नियम जल्द ही होटलों और इवेंट ऑर्गेनाइजर को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने से रोकेगा. यह नियम प्राइवेसी को मज़बूत करने, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के जोखिमों को खत्म करने और पूरे भारत में आने वाले डेटा प्रोटेक्शन कानून के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ने के लिए डिजिटल QR-बेस्ड वेरिफिकेशन को बढ़ावा देगा.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 8, 2025 4:07:59 PM IST

aadhar - Photo Gallery
1/7

UIDAI rule

UIDAI जल्द ही एक ऐसा नियम लाने वाला है जिसके तहत सभी एंटिटी (जैसे होटल, इवेंट-ऑर्गेनाइज़र वगैरह) जो आधार-आधारित वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा.

aadhar - Photo Gallery
2/7

Aadhaar verification

इस नियम का मकसद कंपनियों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और स्टोर करने से रोकना है यह एक ऐसा काम है जो आधार एक्ट का उल्लंघन करता है.

aadhar - Photo Gallery
3/7

digital Aadhaar

एक बार रजिस्टर होने के बाद, इन एंटिटीज़ को एक नया वेरिफिकेशन तरीका मिलेगा: पेपर के बजाय QR-कोड स्कैनिंग या एक डेडिकेटेड आधार ऐप का इस्तेमाल करना.

aadhar - Photo Gallery
4/7

QR code verification

UIDAI एक नए मोबाइल ऐप की बीटा-टेस्टिंग कर रहा है जो ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन (ऐप-टू-ऐप) को मुमकिन बनाता है. इसका मतलब है कि संस्थाओं को हर बार सेंट्रल आधार डेटाबेस से रियल-टाइम कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी.

aadhar - Photo Gallery
5/7

Aadhaar app

डिजिटल वेरिफिकेशन की ओर जाने का मकसद फिजिकल कॉपी स्टोर होने पर आधार डेटा लीक होने या उसका गलत इस्तेमाल होने के जोखिम को कम करना है.

aadhar - Photo Gallery
6/7

offline verification

यह नया सिस्टम उन इंटरमीडिएट सर्वरों के डाउनटाइम से होने वाली समस्याओं से बचने में भी मदद करेगा जो आधार सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं जिससे वेरिफिकेशन ज़्यादा आसान और भरोसेमंद बनेगा.

aadhar - Photo Gallery
7/7

Aadhaar data security

नए नियम के तहत एयरपोर्ट, रिटेल दुकानें (जैसे कि उम्र-प्रतिबंधित चीज़ें बेचने वाली), होटल और इवेंट मैनेजर जैसी संस्थाएं इस अपडेटेड आधार वेरिफिकेशन तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं.

UIDAI का बड़ा कदम, आधार की कॉपी पर रोक, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी - Photo Gallery

