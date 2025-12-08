UIDAI का बड़ा कदम, आधार की कॉपी पर रोक, अब डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी
UIDAI का एक नया नियम जल्द ही होटलों और इवेंट ऑर्गेनाइजर को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने से रोकेगा. यह नियम प्राइवेसी को मज़बूत करने, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के जोखिमों को खत्म करने और पूरे भारत में आने वाले डेटा प्रोटेक्शन कानून के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ने के लिए डिजिटल QR-बेस्ड वेरिफिकेशन को बढ़ावा देगा.
UIDAI जल्द ही एक ऐसा नियम लाने वाला है जिसके तहत सभी एंटिटी (जैसे होटल, इवेंट-ऑर्गेनाइज़र वगैरह) जो आधार-आधारित वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा.
इस नियम का मकसद कंपनियों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और स्टोर करने से रोकना है यह एक ऐसा काम है जो आधार एक्ट का उल्लंघन करता है.
एक बार रजिस्टर होने के बाद, इन एंटिटीज़ को एक नया वेरिफिकेशन तरीका मिलेगा: पेपर के बजाय QR-कोड स्कैनिंग या एक डेडिकेटेड आधार ऐप का इस्तेमाल करना.
UIDAI एक नए मोबाइल ऐप की बीटा-टेस्टिंग कर रहा है जो ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन (ऐप-टू-ऐप) को मुमकिन बनाता है. इसका मतलब है कि संस्थाओं को हर बार सेंट्रल आधार डेटाबेस से रियल-टाइम कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी.
डिजिटल वेरिफिकेशन की ओर जाने का मकसद फिजिकल कॉपी स्टोर होने पर आधार डेटा लीक होने या उसका गलत इस्तेमाल होने के जोखिम को कम करना है.
यह नया सिस्टम उन इंटरमीडिएट सर्वरों के डाउनटाइम से होने वाली समस्याओं से बचने में भी मदद करेगा जो आधार सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं जिससे वेरिफिकेशन ज़्यादा आसान और भरोसेमंद बनेगा.
नए नियम के तहत एयरपोर्ट, रिटेल दुकानें (जैसे कि उम्र-प्रतिबंधित चीज़ें बेचने वाली), होटल और इवेंट मैनेजर जैसी संस्थाएं इस अपडेटेड आधार वेरिफिकेशन तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं.