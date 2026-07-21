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Aadhaar Security बढ़ाने का नया तरीका! UIDAI App में ऐसे Lock और Unlock करें Fingerprint, जानें पूरा Process

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों के लिए नए आधार ऐप का इस्तेमाल करके अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका पेश किया है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर का इस्तेमाल 1.91 करोड़ से ज्यादा बार किया गया है. यह फीचर आधार धारकों को अपनी निजी जानकारी पर ज़्यादा कंट्रोल देता है. वे जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और बस कुछ ही टैप से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ सकते हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 21, 2026 2:38:57 PM IST

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What is the New Aadhaar Biometric Lock Feature?

नया UIDAI आधार ऐप यूज़र्स को सीधे ऐप से ही अपने आधार बायोमेट्रिक्स (जैसे फ़िंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन) को तुरंत लॉक या अनलॉक करने की सुविधा देता है.

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Who Can Use This Feature?

सिर्फ वे ही आधार धारक बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके मोबाइल नंबर उनके आधार के साथ रजिस्टर्ड हैं.

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Why Should You Lock Your Biometrics?

अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करने से फ़िंगरप्रिंट, आइरिस या चेहरे के जरिए अनधिकृत ऑथेंटिकेशन को रोका जा सकता है, जिससे पहचान की चोरी और आधार से जुड़े धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है.

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What Happens After Biometrics Are Locked?

एक बार लॉक हो जाने पर, सभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बंद हो जाते हैं. आपके बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेट करने की कोई भी कोशिश फेल हो जाएगी और 'Error Code 330' दिखाई देगा.

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How to Lock Aadhaar Biometrics

नया आधार ऐप खोलें फिर अपने MPIN का इस्तेमाल करके लॉग इन करें उसके बाद Biometrics Unlocked पर टैप करें फिर Confirm Biometrics Lock चुनें. आपके बायोमेट्रिक्स तुरंत लॉक हो जाएंगे.

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How to Unlock Aadhaar Biometrics

आधार ऐप खोलें फिर अपना MPIN डालें उसके बाद Biometrics Locked पर टैप करें फिर Confirm Unlock Biometrics चुनें. ऑथेंटिकेशन के लिए आपके बायोमेट्रिक्स अनलॉक हो जाएंगे.

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What If Your Phone or Registered Mobile Is Lost?

अगर आपका फ़ोन या आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर खो जाता है, तो हो सकता है कि आप आधार ऐप का इस्तेमाल न कर पाएं. इस समस्या को हल करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का एक्सेस वापस पाना होगा या रिकवरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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Key Benefit of the Feature

UIDAI के अनुसार बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक सर्विस का इस्तेमाल अब तक 1.91 करोड़ से ज़्यादा बार किया जा चुका है. इससे यूज़र्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर पूरा कंट्रोल रखते हुए अपनी आधार जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं.

Tags:
AadhaarAadhaar biometric lockAadhaar Biometric UnlockUIDAI
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