Aadhaar Security बढ़ाने का नया तरीका! UIDAI App में ऐसे Lock और Unlock करें Fingerprint, जानें पूरा Process

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार धारकों के लिए नए आधार ऐप का इस्तेमाल करके अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका पेश किया है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर का इस्तेमाल 1.91 करोड़ से ज्यादा बार किया गया है. यह फीचर आधार धारकों को अपनी निजी जानकारी पर ज़्यादा कंट्रोल देता है. वे जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और बस कुछ ही टैप से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ सकते हैं.