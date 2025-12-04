स्कैम से सुरक्षा अब और मजबूत! दिसंबर में बदलने वाला है आपके Aadhaar कार्ड का डिजाइन

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है. नए कार्ड में सिर्फ़ एक फ़ोटो और QR कोड दिखेगा, जिससे नाम और पता जैसी पर्सनल डिटेल्स हट जाएंगी.