स्कैम से सुरक्षा अब और मजबूत! दिसंबर में बदलने वाला है आपके Aadhaar कार्ड का डिजाइन
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है. नए कार्ड में सिर्फ़ एक फ़ोटो और QR कोड दिखेगा, जिससे नाम और पता जैसी पर्सनल डिटेल्स हट जाएंगी.
आधार कार्ड में बदलाव की तैयारी
UIDAI दिसंबर 2025 में एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, जिससे आधार कार्ड का डिज़ाइन बदल सकता है.
नाम, पता और आधार नंबर हटाया जा सकता है
नए डिज़ाइन में कार्ड पर सिर्फ़ कार्ड होल्डर की फ़ोटो और एक QR कोड होगा. नाम, पता, 12-डिजिट का आधार नंबर वगैरह प्रिंट नहीं होगा.
उद्देश्य: डेटा का गलत इस्तेमाल रोकना
यह बदलाव ऑफ़लाइन फोटोकॉपी के ज़रिए पहचान के गलत इस्तेमाल (धोखाधड़ी / पहचान की चोरी) को रोकने के लिए प्रस्तावित है.
QR-कोड से ऑथेंटिकेशन
ज़रूरी जानकारी QR-कोड के अंदर स्टोर की जाएगी और सही ऑथेंटिकेशन के बाद ही उसे एक्सेस किया जा सकेगा.
नए ऐप की तैयारी
UIDAI एक नया आधार ऐप (mAadhaar की जगह) लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें QR-कोड और फेशियल-रिकग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन होगा.
पर्सनल जानकारी शेयर करने पर कंट्रोल
यूज़र्स को यह चुनने की आज़ादी होगी कि वे अपने आधार से कौन सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं इससे प्राइवेसी बेहतर होगी.
कानूनी ज़िम्मेदारियों में बदलाव
यह बदलाव उस नियम के मुताबिक है जो ऑफ़लाइन वेरिफ़िकेशन/फ़ोटोकॉपी के दौरान आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा के कलेक्शन को लिमिट करता है.