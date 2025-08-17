राजस्थान की झीलों की नगरी में बसा वह अद्भुत ताल, जो विदेशी पर्यटकों और रोमांटिक यात्राओं की पहली पसंद है

विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल

पिछोला झील सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों से पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। विदेशी सैलानी यहाँ बोट राइड, फोटोग्राफी और महलों की शान देखने के लिए विशेष रूप से आते हैं। कई विदेशी शादीशुदा जोड़े यहाँ हनीमून मनाने भी आते हैं। यही वजह है कि उदयपुर को "East का Venice" कहा जाता है।