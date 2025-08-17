राजस्थान की झीलों की नगरी में बसा वह अद्भुत ताल, जो विदेशी पर्यटकों और रोमांटिक यात्राओं की पहली पसंद है
उदयपुर की शान और पहचान मानी जाने वाली पिछोला झील राजस्थान का वह रत्न है, जिसने सदियों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित किया है। 14वीं शताब्दी में बनी यह झील आज भी इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का संगम है। इसके किनारे खड़े महलों, मंदिरों और घाटों का प्रतिबिंब जब पानी पर झलकता है, तो यह दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगता।
उदयपुर की शान ,पिछोला झील
उदयपुर की पहचान सिर्फ झीलों की नगरी के रूप में नहीं है, बल्कि यहां की पिछोला झील इतिहास और वैभव से भरी हुई है। यह झील 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी और तब से आज तक यह उदयपुर का मुख्य आकर्षण बनी हुई
रोमांटिक बोट राइड
पिछोला झील की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की बोट राइड है। सूरज ढलते समय नाव की सैर करना किसी सपने जैसा लगता है। कपल्स और पर्यटक इस अनुभव को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में गिनते हैं।
सूर्यास्त का जादुई नजारा
अगर पिछोला झील की असली खूबसूरती देखनी है, तो सूर्यास्त के समय आना चाहिए। ढलते सूरज की किरणें जब पानी पर गिरती हैं, तो पूरी झील सुनहरी रंग में रंग जाती है। महलों और मंदिरों का प्रतिबिंब पानी पर चमकता है और यह दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता।
महलों का प्रतिबिंब
पिछोला झील के किनारे बने महल और ऐतिहासिक इमारतें इसे और भी खास बनाती हैं। जब ये महल झील के पानी में झलकते हैं, तो दृश्य बेहद जादुई लगता है। लेक पैलेस, सिटी पैलेस और जग मंदिर जैसे आकर्षण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थल
पिछोला झील सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों से पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। विदेशी सैलानी यहाँ बोट राइड, फोटोग्राफी और महलों की शान देखने के लिए विशेष रूप से आते हैं। कई विदेशी शादीशुदा जोड़े यहाँ हनीमून मनाने भी आते हैं। यही वजह है कि उदयपुर को "East का Venice" कहा जाता है।
फिल्मी दुनिया की पसंदीदा लोकेशन
पिछोला झील बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी जानी जाती है। कई मशहूर फिल्मों और गानों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। महलों और झील के मनमोहक नज़ारे फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि इसे "फिल्ममेकर्स का पैराडाइज" भी कहा जाता है।
