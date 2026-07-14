उबले या भीगे चने? दोनों में कौन है ज्यादा फायदेमंद, जानिए सेहत के लिए किस तरह करना चाहिए सेवन

Benefits of soaked gram: काले चने भारतीय रसोई का एक ऐसा सुपरफूड हैं जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल माना जाता है. कोई इन्हें रातभर भिगोकर सुबह खाता है तो कोई उबालकर सलाद, चाट या सब्जी के रूप में सेवन करता है. चने में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि भीगे चने ज्यादा लाभदायक हैं या उबले हुए. आइए जानते हैं दोनों के पोषण, फायदे और सही सेवन के बारे में विस्तार से.