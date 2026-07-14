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उबले या भीगे चने? दोनों में कौन है ज्यादा फायदेमंद, जानिए सेहत के लिए किस तरह करना चाहिए सेवन

Benefits of soaked gram: काले चने भारतीय रसोई का एक ऐसा सुपरफूड हैं जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल माना जाता है. कोई इन्हें रातभर भिगोकर सुबह खाता है तो कोई उबालकर सलाद, चाट या सब्जी के रूप में सेवन करता है. चने में मौजूद प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि भीगे चने ज्यादा लाभदायक हैं या उबले हुए. आइए जानते हैं दोनों के पोषण, फायदे और सही सेवन के बारे में विस्तार से.


By: Ranjana Sharma | Published: July 14, 2026 6:06:35 PM IST

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काले चने क्यों माने जाते हैं सुपरफूड?

काले चने को पोषण का खजाना कहा जाता है. 100 ग्राम चने में लगभग 164 कैलोरी, 27.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7.6 ग्राम फाइबर, 8.9 ग्राम प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम व फॉस्फोरस पाया जाता है. यही वजह है कि पोषण विशेषज्ञ भी नियमित रूप से चने को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. यह शरीर को जरूरी ऊर्जा देने के साथ-साथ लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

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वजन कम करने वालों के लिए क्यों फायदेमंद है चना?

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो काले चने आपकी डाइट का अहम हिस्सा बन सकते हैं. इनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है. यही कारण है कि फिटनेस एक्सपर्ट भी वजन नियंत्रण के लिए चने खाने की सलाह देते हैं.

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ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में करता है मदद

काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह धीरे-धीरे पचता है और ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी नहीं होने देता. इसमें मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण की गति को भी नियंत्रित करता है. यही वजह है कि मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए भी सीमित मात्रा में चना फायदेमंद माना जाता है.

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दिल को स्वस्थ रखने में कैसे मदद करता है चना?

दिल की अच्छी सेहत के लिए संतुलित खानपान बेहद जरूरी होता है और काले चने इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं. इनमें मौजूद फाइबर, पोटैशियम और मैग्नीशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. साथ ही नियमित सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायता मिल सकती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा घट सकता है.

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दिनभर बनाए रखता है एनर्जी लेवल

अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है तो काले चने आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है. पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और दिनभर ऊर्जा महसूस होती है. यही कारण है कि सुबह के समय चने खाना काफी फायदेमंद माना जाता है.

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हड्डियों को मजबूत बनाने में भी असरदार

काले चने में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं. बढ़ती उम्र में हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए भी चने का सेवन लाभकारी माना जाता है. नियमित रूप से संतुलित मात्रा में चने खाने से हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाए रखा जा सकता है.

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भीगे चने खाने के क्या हैं फायदे?

रातभर पानी में भिगोए गए चने सुबह खाने पर शरीर को कई लाभ दे सकते हैं. भिगोने से चने मुलायम हो जाते हैं और उनमें मौजूद कुछ तत्वों का अवशोषण शरीर बेहतर तरीके से कर पाता है. सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और दिनभर काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है. जिन्हें चने का प्राकृतिक स्वाद पसंद है, उनके लिए भीगे चने एक बेहतरीन विकल्प हैं.

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उबले चने कब होते हैं ज्यादा बेहतर?

जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है या जिन्हें कच्ची चीजें पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए उबले चने ज्यादा अच्छे माने जाते हैं. उबालने के बाद चने नरम हो जाते हैं और आसानी से पच जाते हैं. इन्हें चाट, सलाद, करी, सूप या सैंडविच में मिलाकर भी खाया जा सकता है. स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से उबले चने एक बेहतरीन विकल्प हैं.

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