माता-पिता बॉलीवुड के सुपरस्टार, फिर भी बेटी रही सुपर फ्लॉप; जानिए कैसा रहा ट्विंकल खन्ना का फिल्मी करियर?
Twinkle Khanna Net Worth: बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवारों में से एक में जन्मीं ट्विंकल खन्ना जो सुपरस्टार राजेश खन्ना और मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं, ऐसा लगता था कि स्टारडम के लिए ही बनी थीं. उनके पिता की बात करें तो उन्होंने अपने जमाने में लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. जबकि उनकी मां की बात करें तो उन्होंने बॉबी से शानदार डेब्यू किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और 1970 के दशक की हिंदी सिनेमा की हीरोइनों की परिभाषा बदल दी. लेकिन अपने माता-पिता के उलट ट्विंकल का बड़े पर्दे तक का सफर शोहरत के सपनों या एक्टिंग के जुनून से प्रेरित नहीं था. यह कुछ ज्यादा ही पर्सनल और इमोशनल था.
ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna)
ट्वीक इंडिया पर करीना कपूर खान के साथ एक बातचीत में ट्विंकल ने अपने एक्टिंग करियर के पीछे की सच्चाई बताई. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे (करीना) लिए यह एक चॉइस थी, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था.उन्होंने आगे कहा कि फिल्मों में उनका आना जरूरत की वजह से था, इच्छा से नहीं.
एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं ट्विंकल (Twinkle didn't want to become an actress)
ट्विंकल खन्ना ने खुद खुलासा किया था कि वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी. यह सिर्फ एक मजबूरी थी. मेरी मां सिंगल पेरेंट थीं, और वह पूरे परिवार का ख्याल रख रही थीं.
परिवार के फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को उठा रही थी मां (The mother was handling the family's financial responsibilities)
ट्विंकल के लिए एक्टिंग कोई ग्लैमरस करियर का रास्ता नहीं था, बल्कि अपनी मां डिंपल कपाड़िया के साथ खड़े होने का एक तरीका था, जो राजेश खन्ना से अलग होने के बाद परिवार की फाइनेंशियल और इमोशनल ज़िम्मेदारियों को उठा रही थीं.
कब एक्टिंग की दुनिया में ट्विंकल ने रखा कदम? (When did Twinkle Khanna enter the world of acting?)
डिंपल कपाड़िया ने राज कपूर की बॉबी से बॉलीवुड में एंट्री की, जिसके बाद तुंरत वो अपने समय की टॉप एक्ट्रेस बन गई. लेकिन राजेश खन्ना से शादी के बाद उन्हें अपने करियर के पीक पर फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा. सालों बाद जब उनका रिश्ता टूट गया तो डिंपल ने सिंगल मां की भूमिका निभाई, अपने करियर और अपने बच्चों, ट्विंकल और रिंकी को संभाला. इसी दौर में ट्विंकल ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. एक्टिंग उनके लिए परिवार की ज़रूरतों में योगदान देने का एक तरीका बन गया. ज़्यादा चॉइस नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी.
मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह हुआ फ्लॉप ( mela was a complete flop at the box office)
मशहूर एक्टर्स की विरासत से आने के बावजूद ट्विंकल को कभी भी एक्टिंग से गहरा जुड़ाव महसूस नहीं हुआ. कुछ फिल्मों के बाद, जिनमें बरसात, लव के लिए कुछ भी करेगा और आमिर खान के साथ मेला शामिल हैं, उनके परफॉर्मेंस को मिले-जुले रिस्पॉन्स मिले. 2000 में रिलीज हुई मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और यहीं उनके छोटे से एक्टिंग करियर का अंत हो गया.
ट्विंकल खन्ना ने कितनी फिल्मों में किया काम? (How many films has Twinkle Khanna acted in?)
ट्विंकल ने बरसात फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने जान, दिल तेरा दिवाना, इतिहास, मेला, जब किसी से प्यार होता है, चल मेरा भाई, जोरू का गुलाम, जोड़ी नंबर 1 और लव के लिए कुछ भी करेगा समेत 16 फिल्मों में काम किया. ट्विंकल का बॉलीवुड करियर तो ज्यादा नहीं चला लेकिन उन्होंने दूसरे प्रोफेशन में खूब सक्सेस हासिल की है.
ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से कब की शादी? (When did Twinkle Khanna marry Akshay Kumar?)
मेला के फ्लॉप होने के बाद 17 जनवरी, 2001 को ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से शादी कर ली और लाइमलाइट से दूर हो गईं. समय के साथ ट्विंकल ने खुद को एक सफल लेखिका, कॉलमिस्ट और एंटरप्रेन्योर के तौर पर फिर से स्थापित किया. मिसेज फनीबोन्स के नाम से मशहूर वह अपनी हाजिरजवाबी, समझदारी और बेबाक ईमानदारी से दर्शकों को लुभाती रहती हैं.
अभी क्या कर रहीं ट्विंकल खन्ना? (What is Twinkle Khanna doing right now?)
अब अपने परिवार के साथ लंदन में बसीं ट्विंकल खन्ना ने लेखन और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना असली जुनून पाया है. वह ट्विक इंडिया चलाती हैं, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कहानियों और बातचीत के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर फोकस करता है.
ट्विंकल खन्ना के कितने बच्चे हैं? (How many children does Twinkle Khanna have?)
ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से जनवरी 2001 में शादी की थी. जल्द ही दोनों की शादी को 25 साल पूरे होने वाले हैं. शादी के बाद इस कपल ने एक बेटे आरव कुमार और एक बेटी नितारा कुमार का वेलकम किया था.
ट्विंकल खन्ना की नेटवर्थ कितनी है? (What is Twinkle Khanna's net worth?)
फिल्मी करियर छोड़ने के बाद ट्विंकल खन्ना राइटिंग करनी शुरू की और अब एक फेमस राइटर बन गई है. उन्होंने मिसेज़ फनीबोन्स, वेलकम टू पैराडाइज़, द लीजेंड ऑफ़ लक्ष्मी प्रसाद और पजामा आर फॉरगिविंग जैसी बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं. वह ग्रेज़िंग गोट पिक्चर्स नामक प्रोडक्शन हाउस की मालिक हैं, जिसने तीस मार खां और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों को को प्रोड्यूस किया है. इसके अलावा, वह ट्वीक इंडिया नामक एक प्रकाशन कंपनी की भी मालिक हैं. उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 350 करोड़ रुपये बताई जाती है.