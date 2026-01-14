माता-पिता बॉलीवुड के सुपरस्टार, फिर भी बेटी रही सुपर फ्लॉप; जानिए कैसा रहा ट्विंकल खन्ना का फिल्मी करियर?

Twinkle Khanna Net Worth: बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवारों में से एक में जन्मीं ट्विंकल खन्ना जो सुपरस्टार राजेश खन्ना और मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं, ऐसा लगता था कि स्टारडम के लिए ही बनी थीं. उनके पिता की बात करें तो उन्होंने अपने जमाने में लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. जबकि उनकी मां की बात करें तो उन्होंने बॉबी से शानदार डेब्यू किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और 1970 के दशक की हिंदी सिनेमा की हीरोइनों की परिभाषा बदल दी. लेकिन अपने माता-पिता के उलट ट्विंकल का बड़े पर्दे तक का सफर शोहरत के सपनों या एक्टिंग के जुनून से प्रेरित नहीं था. यह कुछ ज्यादा ही पर्सनल और इमोशनल था.