  • TVS Apache RR 310 vs KTM RC 390: प्रीमियम स्पोर्ट बाइक की जंग, कौन है असली चैंपियन?

TVS Apache RR 310 vs KTM RC 390: प्रीमियम स्पोर्ट बाइक की जंग, कौन है असली चैंपियन?

भारत में प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी दो पावरफुल मशीनों का दबदबा है: TVS अपाचे RR 310 और KTM RC 390. ये दोनों बाइक 300-400cc कैटेगरी में मुकाबला करती हैं. दोनों शानदार परफॉर्मेंस, पावरफुल इंजन और रोमांचक राइडिंग डायनामिक्स देती हैं. आइए इन दोनों मोटरसाइकिलों की तुलना करें और पता करें कि देश में सबसे अच्छी प्रीमियम स्पोर्ट बाइक का खिताब असल में किसे मिलना चाहिए.


By: Anshika thakur | Published: January 3, 2026 1:28:12 PM IST

Design & Styling:

TVS अपाचे RR 310 की स्टाइलिंग शार्क से इंस्पायर्ड और एग्रेसिव है, इसमें ट्विन बाई-LED हेडलाइट्स और रेस-फोकस्ड सिल्हूट है, जो इसे एक प्रीमियम सुपरबाइक लुक देता है.

KTM RC 390 एक प्योर रेस बाइक जैसी दिखती है, जिसमें आगे की ओर झुका हुआ स्टांस और MotoGP डिज़ाइन से प्रेरित फंक्शनल विंडस्क्रीन है.

Engine & Performance:

Apache RR 310 में 312.2 cc का सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन है जो लगभग 38 PS पावर और 29 Nm का टॉर्क देता है.

RC 390 में 373.27 cc का बड़ा सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 43.5 PS पावर और 37 Nm टॉर्क देता है, जिससे इसकी कुल पावर और परफॉर्मेंस ज़्यादा है.

Acceleration & Top Speed:

अपाचे 0-100 km/h की स्पीड लगभग 6.74 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 164 km/h के आसपास है.

RC 390 की टॉप स्पीड लगभग 170 km/h है, और इसके बड़े इंजन की वजह से इसमें ज़बरदस्त एक्सेलरेशन मिलता है.

Dimensions & Practicality:

Apache RR 310 ओवरऑल लुक में थोड़ी बड़ी है और बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस (180 mm) और कम सीट हाइट (810 mm) देती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान होता है.

RC 390 लंबी है और इसमें बड़ा फ्यूल टैंक (लगभग 13.7 L) है, जिससे टूरिंग रेंज में फायदा हो सकता है.

Chassis & Safety Equipment:

दोनों बाइक्स में इनवर्टेड फोर्क्स और मोनो-शॉक रियर सस्पेंशन, और डुअल-चैनल ABS के साथ स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम हैं.

RC 390 में थोड़े बड़े (320 mm) फ्रंट ब्रेक हैं, जिससे बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है.

Tech & Features:

अपाचे RR 310 में बाई-LED ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप, कनेक्टिविटी वाला बड़ा TFT डिस्प्ले (नेविगेशन, कॉल, म्यूज़िक वगैरह), राइडिंग मोड, क्विक शिफ्टर, स्लिपर क्लच और स्टोरेज (डिजी डॉक) मिलते हैं.

RC 390 में TFT मल्टी-डिस्प्ले, मल्टी-ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर प्लस और सुपरमोटो ABS मिलता है, जो परफॉर्मेंस सेफ्टी टेक पर ज़्यादा ध्यान देता है.

Price & Target Rider:

Apache RR 310 की कीमत लगभग ₹2.56 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे ज़्यादा वैल्यू-ओरिएंटेड बनाती है और यह शुरुआती/इंटरमीडिएट राइडर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है.

KTM RC 390 ज़्यादा महंगी है (लगभग ₹3.22 लाख), जो ऐसे राइडर्स को टारगेट करती है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और ट्रैक-रेडी कैपेबिलिटीज़ चाहते हैं.

TVS Apache RR 310 vs KTM RC 390: प्रीमियम स्पोर्ट बाइक की जंग, कौन है असली चैंपियन? - Photo Gallery

