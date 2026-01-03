TVS Apache RR 310 vs KTM RC 390: प्रीमियम स्पोर्ट बाइक की जंग, कौन है असली चैंपियन?

भारत में प्रीमियम स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी दो पावरफुल मशीनों का दबदबा है: TVS अपाचे RR 310 और KTM RC 390. ये दोनों बाइक 300-400cc कैटेगरी में मुकाबला करती हैं. दोनों शानदार परफॉर्मेंस, पावरफुल इंजन और रोमांचक राइडिंग डायनामिक्स देती हैं. आइए इन दोनों मोटरसाइकिलों की तुलना करें और पता करें कि देश में सबसे अच्छी प्रीमियम स्पोर्ट बाइक का खिताब असल में किसे मिलना चाहिए.