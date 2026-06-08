Honda ADV160 की बढ़ीं मुश्किलें! TVS की नई 160cc मैक्सी स्कूटर जल्द करेगी एंट्री
भारत का स्कूटर बाजार तेजी से विकसित हो रहा है. अब ग्राहक केवल ज्यादा माइलेज वाले स्कूटर ही नहीं, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस, आकर्षक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स वाले मॉडल भी पसंद कर रहे हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां नए और एडवांस स्कूटर्स तैयार कर रही हैं, जो आने वाले समय में बाजार में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
Premium Entry
TVS एक बिल्कुल नया 160cc मैक्सी-स्कूटर बना रही है, जिससे कंपनी प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट में कदम रखेगी.
160cc Engine
इस स्कूटर में एक दमदार 160cc लिक्विड-कूल्ड इंजन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा Ntorq लाइनअप में इस्तेमाल होने वाले एयर-कूल्ड इंजन की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देगा.
Bold Design
इसका डिजाइन बोल्ड और प्रीमियम होने की संभावना है रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका लुक स्पोर्टी या एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर जैसा होगा जो शौकीनों को पसंद आएगा.
Large Wheels
आने वाले मॉडल में बड़े 14-इंच के पहिए होने की उम्मीद है, जिससे स्टेबिलिटी, राइड कम्फर्ट और सड़क पर इसकी मौजूदगी (रोड प्रेजेंस) बेहतर होगी.
Strong Performance
TVS इसके इंजन को इस तरह ट्यून कर सकती है कि यह लगभग 14-15 हॉर्सपावर की ताकत दे, जिससे यह अपनी क्लास के सबसे दमदार स्कूटरों में से एक बन जाएगा.
Premium Rivalry
इस स्कूटर को Honda ADV160, Yamaha Aerox 155, Hero Xoom 160 और Yamaha NMax 155 जैसे प्रीमियम मॉडल्स को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है.
Smart Features
इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फंक्शन्स और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स होने की उम्मीद है. कुछ फीचर्स TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेटफॉर्म से भी लिए जा सकते हैं.
Price & Launch
संभावित कीमत और लॉन्च का समय: हालांकि TVS ने अभी तक कीमत के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस मैक्सी-स्कूटर को प्रीमियम सेगमेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे 2027 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है.