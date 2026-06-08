Honda ADV160 की बढ़ीं मुश्किलें! TVS की नई 160cc मैक्सी स्कूटर जल्द करेगी एंट्री

भारत का स्कूटर बाजार तेजी से विकसित हो रहा है. अब ग्राहक केवल ज्यादा माइलेज वाले स्कूटर ही नहीं, बल्कि दमदार परफॉर्मेंस, आकर्षक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स वाले मॉडल भी पसंद कर रहे हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां नए और एडवांस स्कूटर्स तैयार कर रही हैं, जो आने वाले समय में बाजार में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.