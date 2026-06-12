‘पंचायत’ से छिना नं. 1 होने  का ताज, OTT पर छाया ‘मिश्रा परिवार’, गुल्लक’ के 5वें सीजन ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड

‘पंचायत’ से छिना नं. 1 होने का ताज, OTT पर छाया ‘मिश्रा परिवार’, गुल्लक’ के 5वें सीजन ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड
द वायरल फीवर (टीवीएफ) के पॉपुलर शो ‘गुल्लक’ के सीजन 5 ने कमाल ही कर दिया है. इस सीजन ने लोकप्रिय शो पंचायत को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं. इस सीजन को दर्शकों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है. आइये जानते हैं इस बार के सीजन में क्या ख़ास है?
7 मिलियन से ज्यादा व्यूज
'गुल्लक' के सीजन 5 को रिलीज होने के सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही सोनी लिव पर 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स मिल चुके हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, पहले 5 दिनों में सोनी लिव पर 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स ने गुल्लक के नए सीजन को देखा है, जो अपने आपमें बड़ी उपलब्धि है.
छा गया मिश्रा परिवार
'गुल्लक' सीजन 5 में अन्नू मिश्रा के रूप में मशहूर अनंत वी. जोशी के साथ प्यारा मिश्रा परिवार फिर से लोगों का मनोरंजन करने वापस आ गया है और हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों का दिल जीत रहा है. बता दें कि इससे पहले अन्नू मिश्रा का किरदार वैभव राज गुप्ता ने निभाया था.
शो को मिली शानदार रेटिंग
शो का पांचवे सीजन को दर्शकों को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं, अगर रिपोर्ट्स की मानें तो 'गुल्लक' को आईएमडीबी पर 9.1 रेटिंग मिली है.
मॉडर्न हुआ मिश्रा परिवार
इस बार मिश्रा परिवार के घर में भी खूब बदलाव दिखाई दे रहा है. उनके पुराने घर में नया रंग-रोगन होगा, वाई-फाई कनेक्शन होगा और इसके साथ ही नई चीजों को अपनाने की कोशिश दिख रही है.
बिट्टू की मम्मी का चुलबुला अंदाज
इस शो में कॉमेडी का तड़का सबसे ज्यादा लगाया है, बिट्टू की मम्मी ने. उनके किरदार को भी इस सीजन में खूब पसंद किया गया है.