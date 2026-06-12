‘पंचायत’ से छिना नं. 1 होने  का ताज, OTT पर छाया ‘मिश्रा परिवार’, गुल्लक’ के 5वें सीजन ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड

छा गया मिश्रा परिवार

'गुल्लक' सीजन 5 में अन्नू मिश्रा के रूप में मशहूर अनंत वी. जोशी के साथ प्यारा मिश्रा परिवार फिर से लोगों का मनोरंजन करने वापस आ गया है और हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों का दिल जीत रहा है. बता दें कि इससे पहले अन्नू मिश्रा का किरदार वैभव राज गुप्ता ने निभाया था.