  एकता कपूर के शो ने मारी बाजी, TRP में गर्दा उड़ा रहा Naagin 7; Tulsi और Anupama की गिरी रेटिंग

एकता कपूर के शो ने मारी बाजी, TRP में गर्दा उड़ा रहा Naagin 7; Tulsi और Anupama की गिरी रेटिंग

Naagin 7 TRP Ratings: नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी स्टारर नागिन 7 ने टीआरपी में बड़ा फेरबदल कर दिया है. नागिन 7 की कहानी में एक के बाद एक आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. नागिन 7 ने टीआरपी में बवाल खड़ा कर दिया है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नागिन 7 ने अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग को खतरे में कैसे डाल दिया. आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं.

 


By: Preeti Rajput | Published: January 10, 2026 10:35:56 AM IST

1/6

नागिन 7 ने मारी बाजी

इस हफ्ते टीवी टीआरपी लिस्ट में नागिन 7 ने बाजी मार ली है. एकता कपूर के शो ने आते ही धमाल मचाना शुरु कर दिया है. नागिन 7 ने अनुपमा जैसे शानदार सिरियल को नीचे खदेड़ दिया है.

2/6

नागिन 7 की कहानी

नागिन 7 की कहानी में एक के बाद एक नए ट्विस्ट देखनो को मिल रहे हैं. शो में अभी तक सास बहू की लड़ाई नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण यह बाकी शो से फिलहाल थोड़ा अलग नजर आ रहा है.

3/6

नागिन 7 के ग्राफिक्स

नागिन 7 में ग्राफिक्स का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है. अनंता भेड़िए से लड़ती नजर आई थी, जो काफी कमाल का लग रहा था. नागिन 7 के हर सीन में ग्राफिक्स कमाल के इस्तेमाल किए गए हैं.

4/6

आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी

नागिन 7 के मेकर्स आर्यमान और अनंता की लव स्टोरी को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं. चार एपिसोड खत्म हो चुके हैं, जिसमें आर्यमान और अनंता का थोड़ा रोमांस भी दिखाया गया है.

5/6

मेकर्स ने किया दर्शकों को कंफ्यूज

नागिन 7 के दर्शक को पूरे 2 एपिसोड लग गए यह समझने के लिए कि आखिर असली नागिन अनंता कौन है. एकता कपूर ने नागिन 7 की कहानी को काफी अच्छे से पेश किया है.

6/6

हर रोज नए खुलासे

अनंता और पूर्वी की कहानी में फिलहाल असली विलेन कौन है? अभी तक दर्शकों को इसका पता नहीं लगा है. नागिन 7 में हर कोई विलेन की तरह लग रहा है.

