एकता कपूर के शो ने मारी बाजी, TRP में गर्दा उड़ा रहा Naagin 7; Tulsi और Anupama की गिरी रेटिंग

Naagin 7 TRP Ratings: नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी स्टारर नागिन 7 ने टीआरपी में बड़ा फेरबदल कर दिया है. नागिन 7 की कहानी में एक के बाद एक आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. नागिन 7 ने टीआरपी में बवाल खड़ा कर दिया है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नागिन 7 ने अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग को खतरे में कैसे डाल दिया. आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं.