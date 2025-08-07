TV Celebs जिन्होंने उतारे कैमरे के सामने सारे कपड़े, शर्म-लिहाज छोड़ कराया Bold Photoshoot, तस्वीरें देख मचा था खूब बवाल

  • Home>
TV Celebs Who Did Nude Photoshoot : आजकल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए कैमरे के सामने कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो बोल्ड और न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी आतंक मचा था लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि कई सारे टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जिन्होंने कैमरे के सामने कपड़े उतारे और अपना न्यूड फोटोशूट करवाया हैं, जिसके बाद स्टार्स बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) और स्कैंडल (scandal) में फस गए थे और तस्वीरें देख पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी और खूब तमाशा हुआ था। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो टीवी सेलेब्स, जो न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं। इस लिस्ट में मोनिका डोगरा (Monica Dogra), असीम रियाज (Asim Riaz), पूनम पांडेय (Poonam pandey) अंकित भाटिया (Annkit Bhatia) जैसे कई मशहुर टीवी सेलेब्स के नाम शामिल हैं

By: chhaya sharma Last Updated: August 7, 2025 23:13:53 IST
बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी के कई ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने अपने पूरे कपड़े उतारकर न्यूड फोटोशूट करवाया हैं, जिसकी वजह से स्टार्स बेहद बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) और स्कैंडल (scandal) का हिस्सा बने और सोशल मीडिया पर तगड़ा तमाशा हुआ। तो चलिए जानते हैं कौन है वो टीवी सेलेब्स, जिन्होंने अपने न्यूड फोटोशूट से हिलाकर रख दी थी पूरी इंडस्ट्री और पूरे सोशल मीडिया पर मचाया जमकर हंगामा।

टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अंकित भाटिया कई सारे सीरियल में काम कर चुके हैं, फैंस उनकी अदाकारी के दीवाने हैं। एक बार अंकित भाटिया ने भी बोल्ड और न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से ऐक्टर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी और स्कैंडल में फंसे थे।

कश्मीरा शाह टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया हैं। कश्मीरा शाह ने भी बिना कपड़ो के अपना न्यूड फोटोशूट करवाया हैं, जिसकी वजह से खूब बवाल मचा था और लोगों ने एक्ट्रेस को काफी ज्यादा ट्रोल किया था।

असीम रियाज इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। सलमान खान के पॉपुलर शो “बिग बॉस 13” से असीम रियाज खूब पॉपुलर हुए थे। असीम रियाज कई कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) में फंसे हैं, उसमें से एक था न्यूड फोटोशूट। असीम रियाज के मॉडल भी है, जिसकी वजह से वह कई तरह के फोटोशूट करवाते हैं। असीम रियाज का न्यूज फोटोशूट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने भी अपना न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काफी बवाल हुआ और इस वजह से सपना भवनानी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे। सपना भवनानी के इस न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हुी थी।

ऐक्‍ट्रेस रिताशा राठौर ने बिना कपड़ों अपना एक न्यूड फोटोज कराया था, जिसकी वजह से वह लोगों की नजरों में आ गई थी और एक्ट्रेस की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी, साथी ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया था।

पूनम पांडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं। ऐक्ट्रेस हमेशा अपने बोल्ड और सेक्सी फोटोज की वजह से चर्चा में रहती हैं। पूनम पांडे ने भी अपना न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं और बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) और स्कैंडल (scandal) का हिस्सा बन गई थी।

एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने सलमान खान के शो बिग बॉस 9 में हिस्सा लिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। एक्ट्रेस के बोलिड और सेक्सी लुक की दुनिया दीवनी हैं। मंदाना करीमी ने भी कैमरे के सामने कपड़े उतारे थे और अपना न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बस एक्ट्रेस के ही चर्चे थे।

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस मोनिका डोगरा हमेशा चर्चा में रहती हैं। एक्ट्रेस ने खतरों के खिलाड़ी 8 से काफी पॉपुलैरिटी कमाई थी। एक बार मोनिका डोगरा ने अपना बोल्ड और न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और इस वजह से एक्ट्रेस को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था।

