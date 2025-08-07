TV Celebs जिन्होंने उतारे कैमरे के सामने सारे कपड़े, शर्म-लिहाज छोड़ कराया Bold Photoshoot, तस्वीरें देख मचा था खूब बवाल

TV Celebs Who Did Nude Photoshoot : आजकल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए कैमरे के सामने कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो बोल्ड और न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी आतंक मचा था लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि कई सारे टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जिन्होंने कैमरे के सामने कपड़े उतारे और अपना न्यूड फोटोशूट करवाया हैं, जिसके बाद स्टार्स बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (controversy) और स्कैंडल (scandal) में फस गए थे और तस्वीरें देख पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी और खूब तमाशा हुआ था। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो टीवी सेलेब्स, जो न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं। इस लिस्ट में मोनिका डोगरा (Monica Dogra), असीम रियाज (Asim Riaz), पूनम पांडेय (Poonam pandey) अंकित भाटिया (Annkit Bhatia) जैसे कई मशहुर टीवी सेलेब्स के नाम शामिल हैं