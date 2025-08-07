शर्म-हया की सीमाए लंग कर टीवी की इन संसकारी एक्ट्रेसेस ने दिए थे बोल्ड सीन्स, देख लोगों के उड़े थे होश और फटी रह गई थी आखें
ये है वो टीवी एक्ट्रेसेस जिन्होंने मचाया, टीवी सीरियल्स पर तहलका।देखते है कोन कोन इस लिस्ट में शामिल है ।
निया शर्मा
"एक हजारों में मेरी बहना है" और "नागिन" जैसे शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली निया शर्मा "ट्विस्टेड" जैसी वेब सीरीज में भी दिखाई दी हैं, जिसमें बोल्ड दृश्य थे।
श्वेता तिवारी
एक लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री जिन्होंने "कसौटी जिंदगी की" में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, श्वेता तिवारी "हम तुम" जैसी वेब सीरीज में भी दिखाई दीं, जिसमें इ़़ंटिमेट दृश्य शामिल थे।
हिना खान
"ये रिश्ता क्या कहलाता है" में अक्षरा की भूमिका के लिए जानी जाने वाली हिना खान ने "डैमेज्ड 2" सहित वेब सीरीज में बोल्ड भूमिकाएँ भी निभाई हैं।
त्रिधा चौधरी
उन्हें वेब सीरीज "आश्रम" में उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली, जहां उन्होंने बॉबी देओल के साथ अंतरंग दृश्य साझा किए।
संजीदा शेख
जानी-मानी टीवी अभिनेत्री संजीदा शेख विभिन्न वेब सीरीज का भी हिस्सा रही हैं, जिनमें से कुछ में बोल्ड कंटेंट भी शामिल है।
रिधि डोगरा
वह एक वेब सीरीज में नजर आईं, जिसमें उन्होंने महिला सह-कलाकार मोनिका डोगरा के साथ अंतरंग क्षण बिताए, जो उनकी सामान्य टीवी भूमिकाओं से काफी अलग था।
Disclaimer
इस पोस्ट में जिन टीवी अभिनेत्रियों का उल्लेख किया गया है, वह केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हमारा उद्देश्य किसी की छवि को ठेस पहुँचाना या अपमान करना नहीं है। यहां प्रस्तुत सामग्री पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। बोल्ड सीन या कंटेंट का उल्लेख केवल उनके अभिनय क्षेत्र में बदलाव को दर्शाने हेतु किया गया है। किसी भी आपत्ति या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं — आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।