टीवी की कोमोलिका पहुंची थाईलैंड, 2 बच्चों की मां ने दिया बिकिनी लुक; फोटोज ने बनाया दीवाना

Urvashi Dholakia: टीवी की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया 46 की उम्र में भी अपनी अदाओं से दर्शकों का ध्यान खींचती नजर आती हैं. एक्ट्रेस टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में कोमोलिका की भूमिका से काफी चर्चित हुईं. इन दिनों अभिनेत्री का बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.