  • Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज

Shweta Tiwari Photos: टीवी इंडसट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं. वह अपने फैंस को हर अपडेट देती हैं. इस दौरान उनकी कुछ  तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं. उनके फैंस को एक्ट्रेस की ये तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं. श्वेता तिवारी की खूबसूरत तस्वीरों के साथ कैप्शन भी कमाल का है. जिस पर फैंस का ध्यान अटक गया. 


By: Preeti Rajput | Published: February 4, 2026 12:54:12 PM IST

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
1/8

बेहद खूबसूरत हैं श्वेता तिवारी

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही ये तस्वीरें हर तरफ फैल गई हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का भी जिक्र किया है.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
2/8

श्वेता तिवारी का बेडरूम फोटोशूट

श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने बेडरूम खूबसूरत फोटोशूट करवाया है. जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
3/8

काफी खुश दिखीं एक्ट्रेस

श्वेता तिवारी अपने फोटोशूट में काफी खुश नजर आ रही हैं. इस तस्वीरें में एक्ट्रेस का मूड काफी ताजा नजर आ रहा है. वह हल पल को खूब एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
4/8

किताब के साथ कराया फोटोशूट

श्वेता तिवारी के हाथ में किताब नजर आ रही है. जिसपर देवी लिखा हुआ है. वहीं बेड पर टैबलेट भी रखा हुआ नजर आ रहा है.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
5/8

कैप्शन ने खींचा लोगों का ध्यान

श्वेता तिवारी ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा कि 'दिनभर की थकान के बाद नाइट रूटीन, खाना खा लेना, पढ़ना, सोने का नाटक करना. धुरंधर फिल्म वापस देखना.'

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
6/8

दो बार देखी फिल्म 'धुरंधर'

श्वेता तिवारी ने कैप्शन के जरिए बताया कि उन्हें रणवीर सिंह की फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने यह फिल्म दो बार देखी है. एक्ट्रेस के हाथ में रमेश मेनन की किताब देवी दिखाई दे रही है.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
7/8

खूब पसंद की जा रहीं तस्वीरें

ये नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. श्वेता तिवारी की फोटोज फैंस ने लाइक्स और कमेंट की बरसात कर दी है.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज
8/8

फैंस ने किया कमेंट

एक फैन ने लिखा है, इनके लिए उम्र तो केवल एक नंबर हैं, बता दें कि एक्ट्रेस को देखकर उनकी सही उम्र का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है.

Shweta Tiwari Latest Photoshoot: जा ही नहीं रही है श्वेता तिवारी की जवानी, सामने आया हाथों में ‘देवी’ का राज

