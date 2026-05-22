संस्कारी बहू का बिकिनी अवतार देख दंग रह गए फैंस, इंटरनेट पर मचा बवाल, देखें तस्वीरें

Nimrit Kaur Ahluwalia: निमरित कौर अहलूवालिया टीवी इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन पर एक संस्कारी बहू के तौर पर जानी जाती हैं. लेकिन इन दिनों उनका बिकिनी में बोल्ड और ग्लैमरस अवतार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जो नेटिजंस का ध्यान खींच रहा है. देखें तस्वीरें.