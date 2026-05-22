संस्कारी बहू का बिकिनी अवतार देख दंग रह गए फैंस, इंटरनेट पर मचा बवाल, देखें तस्वीरें
Nimrit Kaur Ahluwalia: निमरित कौर अहलूवालिया टीवी इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन पर एक संस्कारी बहू के तौर पर जानी जाती हैं. लेकिन इन दिनों उनका बिकिनी में बोल्ड और ग्लैमरस अवतार इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. जो नेटिजंस का ध्यान खींच रहा है. देखें तस्वीरें.
वेकेशन से आई तस्वीरें
टीवी अभिनेत्री निमरित कौर अहलूवालिया इन दिनों फ्लोरिडा में वेकेशन मना रही हैं. वहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका बिकिनी अवतार देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बोल्ड और हॉट पोज देती दिख रही हैं.
अपने लुक्स से खींचा ध्यान
एक्ट्रेस ब्राउन कलर की बिकिनी में बीच पर तस्वीरें क्लिक करा रही हैं. उनका ये अंदाज देख फैंस हैरान हैं, क्योंकि उन्हें एक टीवी पर एक संस्कारी बहू के तौर पर लोग जानते हैं.
कभी वजन को लेकर हुईं थी ट्रोल आज हैं फिटनेस क्वीन
निमरित कौर अहलूवालिया का जन्म 11 दिसंबर 1994 को नई दिल्ली में हुआ था. पढ़ाई के दौरान, उनके वजन के कारण उनके क्लासमेट उन्हें तंग करते थे. लेकिन आज वह फिटनेस के मामले में लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
मॉडलिंग से शुरू किया करियर
अभिनेत्री ने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने साल 2018 में फेमिना मिस मणिपुर का खिताब अपने नाम किया था. निमरित कौर ने बी प्राक के संगीत वीडियो 'मस्तनी' में अभिनय किया, जिसने मनोरंजन जगत में उन्हें एंट्री दिलाई.
टीवी शोज से मिली पहचान
साल 2019 में निमरित कौर अहलूवालिया ने टीवी सीरियल 'छोटी सरदारनी' में नजर आईं. मेहर ढिल्लों और सेहर गिल के किरदारों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.
बिग बॉस 16 में आईं नजर
एक्ट्रेस ने रियलिटी शो बिग बॉस 16 में भी भाग लिया था. जहां वो अंतिम वक्त पर बाहर हो गई थीं और छठे स्थान पर रही थीं. इसके अलावा साल 2024 में, उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 14 में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया.
फिल्मों में भी आजमाया हाथ
निमरित कौर अहलूवालिया ने गुरु रंधावा के साथ पंजाबी फिल्म 'शौनकी सरदार' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. यह फिल्म 2025 में आई थी.