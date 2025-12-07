TV की ‘गोपी बहू’ का सपना हुआ पूरा! नए घर में की पूजा, शहनवाज के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया गृह प्रवेश

Devoleena griha pravesh Photos: छोटे पर्दे की गोपी बहू एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में नया घर खरीदा और पति के साथ गृह प्रवेश किया. शादी, मातृत्व और करियर की सफलता के बाद, वे सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और आभार शेयर कर रही हैं.