TV की ‘गोपी बहू’ का सपना हुआ पूरा! नए घर में की पूजा, शहनवाज के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया गृह प्रवेश
Devoleena griha pravesh Photos: छोटे पर्दे की गोपी बहू एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में नया घर खरीदा और पति के साथ गृह प्रवेश किया. शादी, मातृत्व और करियर की सफलता के बाद, वे सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और आभार शेयर कर रही हैं.
देवोलीना का नया घर और गृह प्रवेश
छोटे पर्दे की गोपी बहू एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में नया घर खरीदा और पति के साथ हिंदू रीति-रिवाज से गृह प्रवेश किया. इंस्टाग्राम पर उन्होंने पूजा करते हुए तस्वीरें भी शेयर कीं.
सपनों के पूरे होने की खुशी
देवोलीना ने पोस्ट में लिखा कि कुछ सपनों को पूरा होने में समय, हिम्मत और विश्वास लगता है. उन्होंने ऊपरवाले, सीख और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया.
फैंस का प्यार और प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बधाई और तारीफों की भरमार है.
परिवार: शादी और बच्चे
देवोलीना ने दिसंबर 2022 में जिम ट्रेनर शानवाज शेख से शादी की और दिसंबर 2024 में बेटे जॉय को जन्म दिया.
कैरियर की शुरुआत और लोकप्रियता
देवोलीना कोरियोग्राफर बनना चाहती थीं और उन्होंने डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस सीजन 2' से करियर की शुरुआत की. लेकिन लोकप्रियता उन्हें 'साथ निभाना साथिया' से मिली.
टेलीविजन और रियलिटी शो
उन्होंने इमेजिन टीवी के 'संवारे सबके सपने प्रीतो' और 'साथ निभाना साथिया' में काम किया. 2020 में 'बिग बॉस 13' और 'बिग बॉस 14' में भी उनका नाम जुड़ा.
फिल्म और वेब प्रोजेक्ट्स
जून 2022 में देवोलीना ने शॉर्ट फिल्म 'फर्स्ट सेकंड चांस' में काम किया. इसके बाद वह 'लाल इश्क', 'साथ निभाना साथिया 2', और 'दिल दियां गल्लां' जैसी शोज में नजर आईं.
अन्य प्रतिभाएं और रुचियां
देवोलीना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि ज्वेलरी डिजाइनर और भरतनाट्यम डांसर भी हैं. उनके बहुआयामी टैलेंट ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई.