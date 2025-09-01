  • Home>
  • लंच से लेकर डिनर तक, Mushroom की ये रेसिपीज हर मील को बना देंगी स्पेशल

लंच से लेकर डिनर तक, Mushroom की ये रेसिपीज हर मील को बना देंगी स्पेशल

अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं और नए-नए फ्लेवर्स ट्राय करना चाहते हैं, तो मशरूम की रेसिपीज़ आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकती हैं। इसे आसानी से पकाया जा सकता है और खास बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं मशरूम से बनने वाली 5 आसान और टेस्टी डिशेज, जो आपकी डाइनिंग टेबल पर स्वाद और सेहत दोनों लेकर आएंगी।

By: Komal Kumari Last Updated: September 1, 2025 21:46:00 IST
1/6

मशरूम सूप (Mushroom Soup)

सर्द मौसम में गर्मागरम मशरूम सूप पीने का मज़ा ही अलग है। बारीक कटे मशरूम को प्याज़, अदरक-लहसुन और हल्के मसालों के साथ पकाकर इसे ब्लेंड कर लिया जाता है। ऊपर से काली मिर्च और नींबू डालने पर इसका स्वाद और बढ़ जाता है।

2/6

मशरूम फ्राइड राइस (Mushroom Fried Rice)

अगर आप चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं तो मशरूम फ्राइड राइस ज़रूर ट्राय करें। इसमें उबले चावल को मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर और सोया सॉस के साथ तेज़ आंच पर भून लिया जाता है।

3/6

स्टफ्ड मशरूम (Stuffed Mushrooms)

यह डिश पार्टी स्नैक के लिए परफेक्ट है। बड़े आकार के मशरूम के अंदर चीज, ब्रेड क्रम्ब्स, प्याज, हरी मिर्च और मसाले भरकर इन्हें बेक किया जाता है। जब ऊपर से चीज पिघलकर गोल्डन हो जाती है तो यह और भी टेस्टी लगती है।

4/6

मशरूम टिक्का (Mushroom Tikka)

अगर आप तंदूरी फ्लेवर के दीवाने हैं तो मशरूम टिक्का ट्राय जरूर करें। इसमें मशरूम को दही, बेसन और तंदूरी मसालों में मेरीनेट करके ग्रिल किया जाता है।

5/6

मशरूम करी (Mushroom Curry)

भारतीय खाने में करी का स्वाद सबसे अलग होता है। मशरूम करी टमाटर, प्याज और काजू की गाढ़ी ग्रेवी में पकाई जाती है।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

TOP CATEGORIES

