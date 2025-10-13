Diwali business ideas 2025: घरेलू महिलाएं भी कर सकती हैं शुरू, दिवाली में बिकेगी ये चीज हाथों-हाथ
Diwali business ideas 2025: दिवाली का मौसम व्यापार के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है. घरों में सजावट, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और उपहार की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. यदि आपके पास लगभग ₹10,000 का बजट है, तो आप भी इस मौके को भुनाकर एक लाभदायक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. छोटे बजट में शुरू करने वाली ये बिजनेस आइडियाज न केवल लागत कम रखेंगी, बल्कि आपके लिए त्योहार की रौनक में मुनाफा भी कमाएंगी. तो चलिए जानते है कुछ ऐसे आइडिया के बारे में जो आपको प्रेरित करेंगे कि कैसे आप इस दिवाली उपयोगी सामग्री से शुरुआत कर सकते हैं.
इको-फ्रेंडली मिट्टी के दीये बनाना और बेचना
दीये दिवाली का अमिट हिस्सा हैं. लेकिन अब लोग मेकअप-दीये या डिस्पोजेबल लाइट्स के बजाय पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के दीये पसंद कर रहे हैं. 20,000 में आप मिट्टी, रंग और कलाकृति सामग्रियाँ खरीद सकते हैं.
रोशनी और एलईडी सजावट आइटम
दिवाली पर घर की सजावट में लाइट्स का विशेष महत्व है. LED स्ट्रिंग लाइट्स, बैटरी चालित टीनसेल लाइट्स या सोलर लैंप्स जैसे उत्पादों की मांग बहुत अधिक होती है और इसकि शुरूआत भी आप काफी कम पैसों में कर सकते है.
पूजा आइटम और सेट्स
लोग दिवाली पर पूजा सामग्री जैसे थालियाँ, कलश, कपूर, अगरबत्ती और पूजा सेट्स खरीदते हैं. आप भी कम पैसों में बेस प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और उन्हें सुंदर पैकेजिंग में सेट तैयार कर सकते हैं.
डेकोरेटिव रेंगोली कलर और पाउडर
रंगोली पाउडर दिवाली की दूसरी महत्वपूर्ण जरूरत है. प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण अनुकूल रंगोली पाउडर की मांग बढ़ रही है.
सेंसेड कैंडल्स
मोमबत्तियाँ और सुगंधित कैंडल्स दिवाली के दौरान गिफ्ट आइटम और सजावट दोनों बन जाते हैं. आप कम खर्च में मोम, सुगंधित तेल, मोल्ड और ग्लास कंटेनर खरीदे जा सकते हैं.
फेस्टिव लाइट डेकोर DIY किट्स
लोग अब “खुद सजाएँ” विकल्प पसंद करते हैं. आप छोटे डेकोर किट्स तैयार कर सकते हैं—जैसे छोटा झूमर, पेंडेंट लाइट किट, पेपर फुलकारी पैकेज.
उपहार पैकड्री और कॉर्पोरेट हैम्पर्स
दीपावली पर लोग उपहार हैम्पर्स पसंद करते हैं जैसे की चॉकलेट, मिठाइयाँ, दीये-अगरबत्ती, सजावटी आइटम आदि. आप छोटे पैकेज तैयार कर सकते हैं.
होममेड नॉन-स्टिकी स्नैक्स और नमकीन
दिवाली में मिठाइयाँ तो बनती ही हैं, लेकिन लोग हेल्दी, नॉन-स्टिकी स्नैक्स जैसे मूंगफली चिक्की, अनारदाना नमकीन व खास फ्लेवर स्नैक्स भी चाहते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.