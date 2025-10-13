Diwali business ideas 2025: घरेलू महिलाएं भी कर सकती हैं शुरू, दिवाली में बिकेगी ये चीज हाथों-हाथ

Diwali business ideas 2025: दिवाली का मौसम व्यापार के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है. घरों में सजावट, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और उपहार की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. यदि आपके पास लगभग ₹10,000 का बजट है, तो आप भी इस मौके को भुनाकर एक लाभदायक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. छोटे बजट में शुरू करने वाली ये बिजनेस आइडियाज न केवल लागत कम रखेंगी, बल्कि आपके लिए त्योहार की रौनक में मुनाफा भी कमाएंगी. तो चलिए जानते है कुछ ऐसे आइडिया के बारे में जो आपको प्रेरित करेंगे कि कैसे आप इस दिवाली उपयोगी सामग्री से शुरुआत कर सकते हैं.