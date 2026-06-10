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घर में तुलसी की होती है पूजा? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, वरना फायदे की जगह हो जायेगा नुकसान

Tulsi Puja ke Niyam: भारत के लगभग हर घर में लोग तुलसी का पौधा रखा जाता है, खासतौर से हिन्दू धर्म में इस पौधे का विशेष महत्त्व है. लेकिन तुलसी को अगर पूजा के लिए घर में  रखा है, तो उसके कुछ नियम हैं. तुलसी का पौधा बरकत तभी लाता है, जब उसे सही दिशा में रखा जाये और सही तरीके से उसका ध्यान रखा जाये. यहां पर तुलसी से जुड़े कुछ नियम बताये गए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है!


By: Shivangi Shukla | Published: June 10, 2026 6:27:18 PM IST

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सही दिशा - Photo Gallery
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सही दिशा

तुलसी के पौधे को हमेशा घर की बालकनी, खिड़की या आँगन में ऐसी जगह रखें जहाँ 4 से 6 घंटे की धूप आती हो. इसे अंधेरी जगह पर और दक्षिण दिशा में न रखें.

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हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें तुलसी

तुलसी को हमेशा ऊंचे स्थान या गमले में लगाएं, कभी भी सीधे जमीन में नहीं लगाना चाहिए. तुलसी के गमले के आस-पास झाड़ू, जूते-चप्पल, डस्टबिन, या कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए.

जल चढ़ाना - Photo Gallery
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जल चढ़ाना

रोज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और तांबे के लोटे से तुलसी में जल अर्पित करें. जल चढ़ाते समय ज्यादा पानी गमले से बाहर न गिरे, इसका ध्यान रखें.

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शाम का दीपक

शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए.

पत्ते तोड़ने के नियम - Photo Gallery
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पत्ते तोड़ने के नियम

पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी माता को प्रणाम करें और फिर टहनी से हल्के से पत्ते अलग करें. रविवार, एकादशी (Ekadashi), और पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. इसके अलावा संक्रांति के दिन भी पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है.

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डिस्क्लेमर - Photo Gallery
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डिस्क्लेमर

यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता की Inkhabar पुष्टि नहीं करता है.

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