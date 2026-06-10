घर में तुलसी की होती है पूजा? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, वरना फायदे की जगह हो जायेगा नुकसान

Tulsi Puja ke Niyam: भारत के लगभग हर घर में लोग तुलसी का पौधा रखा जाता है, खासतौर से हिन्दू धर्म में इस पौधे का विशेष महत्त्व है. लेकिन तुलसी को अगर पूजा के लिए घर में रखा है, तो उसके कुछ नियम हैं. तुलसी का पौधा बरकत तभी लाता है, जब उसे सही दिशा में रखा जाये और सही तरीके से उसका ध्यान रखा जाये. यहां पर तुलसी से जुड़े कुछ नियम बताये गए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है!