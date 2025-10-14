बार-बार बाथरूम जाना हुआ परेशानी? अपनाएं ये घरेलू टिप्स
पेट की सफाई और सही पाचन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. अगर पेट में कब्ज, गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हैं, तो यह न सिर्फ असुविधाजनक होती हैं बल्कि सेहत को भी प्रभावित कर सकती हैं.इसलिए समय रहते अपना लें ये घरेलू उपाय
गुनगुना पानी पीएं
सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने से पाचन प्रणाली सक्रिय होती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं.
फाइबर युक्त आहार लें
सब्जियां, फल और दलिया खाने से पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या दूर होती है.
अदरक का सेवन करें
अदरक को चाय या पानी में डालकर पीने से पाचन बेहतर होता है और गैस की समस्या कम होती है.
हल्दी वाला दूध या पानी
हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण पेट को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं.
योग और स्ट्रेचिंग करें
हल्की योगा या स्ट्रेचिंग करने से पेट की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं और पाचन सुधारता है.
प्रोबायोटिक्स शामिल करें
दही, किमची या खमीर युक्त आहार से पेट की बैक्टीरिया संतुलित रहती हैं और पाचन मजबूत होता है.
नारियल पानी पिएं
यह प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट करता है और शरीर से अवांछित चीज़ें बाहर निकालने में मदद करता है.
भूखे पेट नींबू पानी
नींबू पानी पीने से पेट की सफाई होती है और डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.