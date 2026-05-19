Summer Fruits: गर्मी में इन 5 चीजों का करें सेवन, शरीर रहेगा कूल

तरबूज

तरबूज गर्मियों का सबसे अच्छा फल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये शरीर को हाइड्रेट रखता है और लू से बचाव में मदद करता है. तरबूज में विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं. इसे खाने से शरीर की गर्मी कम होती है और थकान भी दूर होती है. गर्म दोपहर में तरबूज खाना बहुत लाभदायक माना जाता है.