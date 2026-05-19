Summer Fruits: गर्मी में इन 5 चीजों का करें सेवन, शरीर रहेगा कूल
Summer Foods: गर्मियों में सही खान-पान शरीर को स्वस्थ और ठंडा रखने के लिए बहुत जरूरी होता है. इस मौसम में ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और जो शरीर को हाइड्रेट रखें. तरबूज, खीरा, दही, नींबू पानी और आम जैसे फूड्स गर्मी में बेहद लाभकारी होते हैं.
तरबूज
तरबूज गर्मियों का सबसे अच्छा फल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ये शरीर को हाइड्रेट रखता है और लू से बचाव में मदद करता है. तरबूज में विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं. इसे खाने से शरीर की गर्मी कम होती है और थकान भी दूर होती है. गर्म दोपहर में तरबूज खाना बहुत लाभदायक माना जाता है.
खीरा
खीरा गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसमें लगभग 95% पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है. इसे सलाद के रूप में या सीधे नमक लगाकर खाया जा सकता है. खीरा पाचन को सुधारता है और पेट को हल्का रखता है.
दही
गर्मियों में दही खाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इसे लस्सी, रायता या सादा रूप में खाया जा सकता है.
नींबू पानी
नींबू पानी गर्मियों में सबसे अच्छा पेय माना जाता है. ये शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. इसमें विटामिन C होता है जो इम्युनिटी को बढ़ाता है. नींबू पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिलाने से ये इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बन जाता है, जो गर्मी में बहुत उपयोगी होता है.
आम
आम को 'फलों का राजा' कहा जाता है और ये गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसमें नेचुरल शुगर, विटामिन A और C भरपूर मात्रा में होते हैं. आम शरीर को एनर्जी देता है और मूड को बेहतर बनाता है. इसे सीधे खाने के अलावा आमरस या स्मूदी के रूप में भी लिया जा सकता है.