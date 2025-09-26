क्या आप भी चाहते हैं हेल्दी नाश्ता? तो ट्राई करें ये 7 ओवरनाइट ओट्स रेसिपी!
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी नाश्ता करना कई बार मुश्किल हो जाता है. सुबह काम की जल्दी में हम या तो नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी झटपट खा लेते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता. ऐसे में ओवरनाइट ओट्स एक परफेक्ट ऑप्शन है. इन्हें रात को तैयार किया जाता है और सुबह बिना समय गंवाए सीधे खाया जा सकता है. ओट्स में फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन को भी सही रखता है.
क्लासिक हनी एंड आल्मंड ओट्स
अगर आप सरल और हेल्दी शुरुआत चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए सही है. रात को ओट्स को दूध या दही में भिगोकर फ्रिज में रख दें. सुबह इसमें शहद की मिठास और बादाम के टुकड़े डालें.
फ्रूट एंड नट्स ओट्स
फ्रूट एंड नट्स ओट्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ताजगी और न्यूट्रिशन दोनों चाहिए. रात को ओट्स को दूध में भिगो दें और सुबह इसमें ताजे फल जैसे केला, सेब या स्ट्रॉबेरी डालें. ऊपर से अखरोट, किशमिश और काजू मिलाएँ.
चॉकलेट बनाना ओट्स
अगर आप चॉकलेट लवर्स हैं तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें. रात को ओट्स में कोको पाउडर और दूध डालकर भिगो दें. सुबह इसमें कटे हुए केले और डार्क चॉकलेट चिप्स डालें.
योगर्ट बेरी ओट्स
दही और बेरी का कॉम्बिनेशन बेहद हेल्दी और स्वादिष्ट होता है. ओट्स को दही में डालकर रातभर फ्रिज में रखें. सुबह इसमें ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या रसभरी डालें.
एप्पल सिनेमन ओट्स
अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एप्पल सिनेमन ओट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है. रात में ओट्स को दूध में भिगो दें और सुबह इसमें कटे हुए सेब और थोड़ा दालचीनी पाउडर डालें. इसका स्वाद बिलकुल एप्पल पाई जैसा लगता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सही रखता है और दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है
नारियल और शहद वाले ओट्स
गर्मियों में हल्का और ठंडक देने वाला नाश्ता चाहिए तो यह परफेक्ट है. रात को ओट्स को कोकोनट मिल्क में भिगो दें. सुबह इसमें नारियल के टुकड़े और शहद मिलाएँ. यह स्वाद में बेहद रिफ्रेशिंग होता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है.
पीनट बटर ओट्स
जिम जाने वाले या प्रोटीन की जरूरत वाले लोगों के लिए पीनट बटर ओट्स परफेक्ट चॉइस है. ओट्स को दूध में भिगोकर रातभर रख दें. सुबह इसमें एक चम्मच पीनट बटर और ऊपर से चिया सीड्स डालें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.