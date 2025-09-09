  • Home>
  • Gallery»
  • 7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद

7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद

आज की व्यस्त जिंदगी में लोग ऐसे फूड्स चाहते हैं जो जल्दी बन जाएं, खाने में स्वादिष्ट हों और सेहत को भी बढ़ावा दें। एवोकाडो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका क्रीमी टेक्सचर और हल्का स्वाद इसे किसी भी डिश में जोड़ने के लिए परफेक्ट बनाता है। आप इसे टोस्ट पर, स्मूदी में, सलाद के साथ, डिप्स या पास्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डेजर्ट में भी इसका अलग अंदाज देखने को मिलता है। आइए जानते हैं एवोकाडो से बनने वाली 7 आसान और हेल्दी रेसिपीज, जो आपको स्वाद, सेहत और एनर्जी से भरपूर कर देंगी।

By: Komal Kumari Last Updated: September 9, 2025 13:14:07 IST
Follow us on
Google News
Avocado Toast - Photo Gallery
1/8

एवोकाडो टोस्ट

एवोकाडो टोस्ट एक झटपट बनने वाली हेल्दी डिश है। ब्रेड को हल्का टोस्ट करके उस पर मैश्ड एवोकाडो फैलाएं। ऊपर से थोड़ा नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालें। चाहें तो टमाटर स्लाइस, खीरा या उबला अंडा भी रख सकते हैं।

Avocado Smoothie - Photo Gallery
2/8

एवोकाडो स्मूदी

दिन की शुरुआत हेल्दी और एनर्जेटिक तरीके से करने के लिए एवोकाडो स्मूदी बेहतरीन है। एक पके हुए एवोकाडो को दूध या बादाम दूध में ब्लेंड करें। इसमें शहद, केला या बेरीज मिलाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है।

Avocado Salad - Photo Gallery
3/8

एवोकाडो सलाद

एवोकाडो सलाद गर्मियों और हल्के खाने के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें कटे हुए एवोकाडो, टमाटर, प्याज, खीरा और शिमला मिर्च मिलाकर नींबू का रस डालें। ऊपर से थोड़ा नमक और ऑलिव ऑयल डालकर इसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।

Avocado Dip Guacamole Style - Photo Gallery
4/8

एवोकाडो डिप

एवोकाडो डिप स्नैक्स के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें पके हुए एवोकाडो को अच्छे से मैश करें और इसमें नींबू का रस, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाएँ। यह डिप चिप्स, पकोड़े या ब्रेडस्टिक के साथ बहुत टेस्टी लगता है।

Avocado Wrap - Photo Gallery
5/8

एवोकाडो रैप

एवोकाडो रैप लंच या टिफिन के लिए झटपट बनने वाली हेल्दी डिश है। एक रोटी या टॉर्टिला पर मैश्ड एवोकाडो लगाएँ और उसमें पालक, गाजर, खीरा, टमाटर या ग्रिल्ड चिकन भरें। इसे रोल करके हेल्दी और स्वादिष्ट रैप तैयार करें।

Avocado Pasta - Photo Gallery
6/8

एवोकाडो पास्ता

अगर आप पास्ता पसंद करते हैं लेकिन हेल्दी ट्विस्ट चाहते हैं, तो एवोकाडो पास्ता सही विकल्प है। उबले हुए पास्ता में मैश्ड एवोकाडो, लहसुन, नींबू का रस और ऑलिव ऑयल मिलाएँ। ऊपर से काली मिर्च और हर्ब्स डालकर इसे टॉस करें।

Avocado Chocolate Mousse - Photo Gallery
7/8

एवोकाडो चॉकलेट मूस

डेजर्ट में अगर हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन चाहिए तो एवोकाडो चॉकलेट मूस ट्राई करें। इसमें पका हुआ एवोकाडो, कोको पाउडर, शहद और वनीला एसेंस ब्लेंड करें। इसका स्वाद चॉकलेट पुडिंग जैसा होता है लेकिन यह ज्यादा हेल्दी है।

Disclaimer - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery
7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery
7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery
7आसान एवोकाडो रेसिपी जो स्वाद में बेहतरीन और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद - Photo Gallery