  • Winter Soups: ठंड के मौसम में चाहिए ग्लोइंग स्किन,ट्राई करें ये 6 सूप, शरीर भी रहेगा स्वस्थ

Winter Soups: ठंड के मौसम में चाहिए ग्लोइंग स्किन,ट्राई करें ये 6 सूप, शरीर भी रहेगा स्वस्थ

Winter Soup: सर्दियों में रूखी, खुरदरी त्वचा आम समस्या है. सिर्फ मॉइश्चराइजर ही नहीं, भीतर से पोषण भी जरूरी है. हाइड्रेटिंग और पोषक तत्वों से भरपूर सूप्स त्वचा को नमी, चमक और स्वास्थ्य देते हैं. घर पर बनाएं या ऑनलाइन मंगाएं, आसान और स्वादिष्ट उपाय.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 12, 2026 12:50:27 PM IST

winter soup 1 - Photo Gallery
1/7

गाजर और अदरक का सूप

गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन A में बदलता है, ये त्वचा की मरम्मत और नमी बनाए रखने में मदद करता है. अदरक सूजन कम करता है और त्वचा को भीतर से स्वस्थ बनाता है.

winter soup 1 - Photo Gallery
2/7

टमाटर और तुलसी का सूप

टमाटर लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को नुकसान से बचाकर मुलायम बनाए रखते हैं. तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं.

winter soup 3 - Photo Gallery
3/7

पालक और दाल का सूप

पालक में आयरन, फोलेट और विटामिन C होता है, जो कोलेजन बनाने में मदद करता है. दाल से मिलने वाला प्रोटीन त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और रूखेपन को कम करता .

winter soup 4 - Photo Gallery
4/7

कद्दू का सूप

कद्दू विटामिन A और C से भरपूर होता है, जो सर्दियों में त्वचा की नमी लौटाने में सहायक है. इसकी मलाईदार बनावट त्वचा के लिए पोषण और स्वाद दोनों देती है.

winter soup 5 - Photo Gallery
5/7

चिकन और सब्जियों का सूप

इस सूप में मौजूद लीन प्रोटीन त्वचा के पुनर्निर्माण में मदद करता है. गाजर और सेलेरी जैसी सब्जियां शरीर को हाइड्रेट रखती हैं, जिससे त्वचा मुलायम बनी रहती है.

winter soup 6 - Photo Gallery
6/7

शकरकंद और नारियल का सूप

शकरकंद बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जबकि नारियल का दूध हेल्दी फैट्स देता है. ये फैट्स त्वचा में नमी को लॉक करने में मदद करते हैं.

winter soup 7 - Photo Gallery
7/7

सूप क्यों हैं त्वचा के लिए फायदेमंद

सूप शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ हाइड्रेशन भी प्रदान करते हैं. इनमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देकर रूखेपन से बचाते हैं.

Winter Soups: ठंड के मौसम में चाहिए ग्लोइंग स्किन,ट्राई करें ये 6 सूप, शरीर भी रहेगा स्वस्थ - Photo Gallery

