1000 कमरे और 1000 साल का इतिहास! इंग्लैंड के विंडसर कैसल में ट्रंप का शाही डिनर, देखें शानदार तस्वीरें

Windsor Castle: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे, जहां उनका शाही अंदाज़ में स्वागत किया गया. इंग्लैंड का ऐतिहासिक विंडसर कैसल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना आबाद किला माना जाता है. कहा जाता है कि इस किले में 1000 से ज्यादा कमरे हैं और इसका इतिहास करीब 1000 साल पुराना है. अब देखिए तस्वीरों में इस शाही शाम की झलकियां.

By: Shivani Singh Last Updated: September 18, 2025 21:48:45 IST
1/6

विंडसर कैसल में ट्रम्प के साथ राजा और रानी

किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने ट्रंप का सेंट जॉर्ज हॉल में शाही अंदाज में स्वागत किया

2/6

विंडसर कैसल

1,000 साल पुराना विंडसर कैसल, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना आबाद किला

3/6

विंडसर कैसल

विंडसर कैसल का निर्माण 11वीं शताब्दी से पहले हुआ था, जब विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर नॉर्मन आक्रमण का नेतृत्व किया था।

4/6

विंडसर कैसल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस किले में 1000 से अधिक कमरे हैं।

5/6

विंडसर कैसल

भव्य भोज का आयोजन, जिसमें 139 मोमबत्तियां, 1,452 कटलरी और 100 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल रहे.

6/6

प्रिंस विलियम और राजकुमारी कैथरीन

भोज में शाही परिवार से प्रिंस विलियम और राजकुमारी कैथरीन भी मौजूद रहे.

Tags:
King CharlesPhoto Gallerytrump Royal DinnerTrump Visit UKWindsor Castle
TOP CATEGORIES

