1000 कमरे और 1000 साल का इतिहास! इंग्लैंड के विंडसर कैसल में ट्रंप का शाही डिनर, देखें शानदार तस्वीरें

Windsor Castle: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे, जहां उनका शाही अंदाज़ में स्वागत किया गया. इंग्लैंड का ऐतिहासिक विंडसर कैसल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना आबाद किला माना जाता है. कहा जाता है कि इस किले में 1000 से ज्यादा कमरे हैं और इसका इतिहास करीब 1000 साल पुराना है. अब देखिए तस्वीरों में इस शाही शाम की झलकियां.