कमर दर्द से हैं परेशान? ये 5 easy exercises दिलाएंगी राहत, देखें list

आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी और ऑफिस के लंबे-लंबे घंटों के बीच ज्यादातर लोगों को कमर दर्द की समस्या बनी रहती है. कमर दर्द से तुरंत राहत पाने और भविष्य में इसके बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि थोड़ी exercise की जाए, जिससे इसे नियंत्रित किया जा सके. यहां पर ऐसी ही कुछ exercise के बारे में बताया गया है, जो आपको कमर दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा!