कमर दर्द से हैं परेशान? ये 5 easy exercises दिलाएंगी राहत, देखें list
आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी और ऑफिस के लंबे-लंबे घंटों के बीच ज्यादातर लोगों को कमर दर्द की समस्या बनी रहती है. कमर दर्द से तुरंत राहत पाने और भविष्य में इसके बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि थोड़ी exercise की जाए, जिससे इसे नियंत्रित किया जा सके. यहां पर ऐसी ही कुछ exercise के बारे में बताया गया है, जो आपको कमर दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा!
पेल्विक टिल्ट्स
पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और पैर ज़मीन पर सीधे रखें. पेट की मांसपेशियों को कसें ताकि आपकी पसलियां आपके श्रोणि की ओर खिंचें. आपकी पीठ का निचला हिस्सा ज़मीन पर सपाट होना चाहिए. 5 सेकंड तक रोकें, आराम करें और 10 बार दोहराएं.
नी टू चेस्ट स्ट्रेच
पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और पैर ज़मीन पर रखें. धीरे-धीरे एक घुटने को छाती तक लाएं और दोनों हाथों से हल्के से खींचें. अपनी पीठ के निचले हिस्से को ज़मीन पर दबाकर रखें. 5-10 सेकंड तक रोकें, पैर बदलें और प्रत्येक पैर से 3-5 बार दोहराएं.
कैट-काउ स्ट्रेच
अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाएं. अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए अपनी पीठ को गोल करें (जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है) और 5 सेकंड तक रोकें. फिर, धीरे-धीरे अपनी पीठ को फर्श की ओर झुकाएं और साथ ही अपना सिर ऊपर उठाएं (गाय की मुद्रा). दोनों स्थितियों के बीच 5-10 बार बारी-बारी से अभ्यास करें.
बर्ड-डॉग व्यायाम
अपने हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए चारों हाथों-पैरों के बल बैठें. धीरे-धीरे अपने दाहिने हाथ को सीधा आगे और बाएं पैर को सीधा पीछे की ओर फैलाएं, अपनी पीठ और कूल्हों को बिना झुकाए एक सीध में रखें. कुछ सेकंड के लिए रोकें, प्रारंभिक स्थिति में लौटें, और दूसरे हाथ और पैर से बारी-बारी से दोहराएं. 10 बार दोहराएं.
ग्लूट ब्रिज
पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़ें और कूल्हों के बराबर दूरी पर पैर ज़मीन पर सीधे रखें. नितंबों और पेट की मांसपेशियों को कसें, फिर कूल्हों को ऊपर उठाएं ताकि कंधों से घुटनों तक एक सीधी रेखा बन जाए. 3 गहरी सांसें लें, धीरे-धीरे नीचे आएं और 5-10 बार दोहराएं.