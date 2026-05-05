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Trisha Krishnan Vijay Hindi Dubbed Movies: इन फिल्मों में विजय-तृषा की जबरदस्त केमिस्ट्री ने मचाया धमाल; OTT पर देखें जबरदस्त फिल्में

Trisha Krishnan Vijay Hindi Dubbed Movies: विजय और तृषा कृष्णन की जोड़ी साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आती है. 14 साल बाद वे फिर से लियो में साथ नजर आए, जिससे फैंस बेहद खुश हुए. आइए उनकी कुछ शानदार फिल्मों के बारे में जानते हैं:


By: Preeti Rajput | Published: May 5, 2026 1:53:36 PM IST

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Trisha Krishnan Vijay Hindi Dubbed Movies: इन फिल्मों में विजय-तृषा की जबरदस्त केमिस्ट्री ने मचाया धमाल; OTT पर देखें जबरदस्त फिल्में - Photo Gallery
1/6

घिल्ली

यह दोनों की पहली फिल्म थी. इसमें विजय ने वेलू और तृषा ने धनलक्ष्मी का किरदार निभाया. कहानी एक ऐसे युवक की है जो एक लड़की को गुंडे से बचाता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना करता है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन, रोमांस और मजेदार सीन हैं. गाने भी काफी हिट रहे और आज भी लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं.
OTT पर देखें: Sun NXT, Youtube

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2/6

थिरुपाची

इस फिल्म में विजय एक सच्चे और साहसी भाई के रोल में नजर आते हैं, जो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. तृषा इसमें उनकी करीबी दोस्त के रूप में दिखाई देती हैं. फिल्म में परिवार, प्यार और बदले की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इमोशनल सीन और एक्शन दोनों दर्शकों को बांधे रखते हैं.
OTT पर देखें: Amazon Prime Video

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3/6

आथी

भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इसमें विजय और तृषा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने अतीत और परिवार से जुड़े रहस्यों को खोजता है. इसमें रोमांस, एक्शन और भावनात्मक पल देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखते हैं.
OTT पर देखें: Sun NXT

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4/6

कुरुवी

यह एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें विजय एक निडर और चतुर युवक की भूमिका निभाते हैं, जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है. तृषा इसमें उनकी प्रेमिका के रूप में नजर आती हैं. फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा का अच्छा मिश्रण है. दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है और कई सीन काफी यादगार हैं.
OTT पर देखें: Amazon Prime Video

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5/6

लियो

लंबे समय बाद विजय और तृषा इस फिल्म में साथ नजर आए, जिससे फैंस काफी उत्साहित हो गए. फिल्म की कहानी एक शांत दिखने वाले व्यक्ति के अतीत से जुड़े रहस्यों को उजागर करती है. तृषा ने इसमें एक मजबूत और समझदार पत्नी का किरदार निभाया है. फिल्म में एक्शन, थ्रिल और भावनात्मक गहराई का शानदार मेल देखने को मिलता है.
OTT पर देखें: Netflix

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6/6

The Greatest of All Time (GOAT)

इस फिल्म में तृषा का छोटा लेकिन खास कैमियो देखने को मिलता है, खासकर एक गाने में उनकी उपस्थिति फैंस के लिए सरप्राइज थी. इस गाने में पुराने स्टाइल के डांस और उनकी जोड़ी की झलक दिखाई देती है. यह एक तरह से उनके लंबे समय से चले आ रहे फिल्मी सफर को सम्मान देने जैसा है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
OTT पर देखें: JioHotstar

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Thalapathy VijayTrisha Krishnan
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