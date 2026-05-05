Trisha Krishnan Vijay Hindi Dubbed Movies: इन फिल्मों में विजय-तृषा की जबरदस्त केमिस्ट्री ने मचाया धमाल; OTT पर देखें जबरदस्त फिल्में

थिरुपाची

इस फिल्म में विजय एक सच्चे और साहसी भाई के रोल में नजर आते हैं, जो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. तृषा इसमें उनकी करीबी दोस्त के रूप में दिखाई देती हैं. फिल्म में परिवार, प्यार और बदले की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इमोशनल सीन और एक्शन दोनों दर्शकों को बांधे रखते हैं.

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