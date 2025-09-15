सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश

तृप्ति डिमरी हमेशा अपने साड़ी लुक्स से फैशन जगत में चर्चा बटोरती रहती है। प्रमोशन्स के दौरान उनके ब्लैक,पर्पल सैटिन, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरीमैरून-नेवी अजरख साड़ियों खूब तारीफ की जाती है,तो चलिए जानते है हम तृप्ति डिमरी के कुछ साड़ी लुक्स के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपकी भी नजरे तृप्ति डिमरी से हट नहीं पाएंगी .