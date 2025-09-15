सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश - Photo Gallery
सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश

तृप्ति डिमरी हमेशा अपने साड़ी लुक्स से  फैशन जगत में चर्चा बटोरती रहती है। प्रमोशन्स के दौरान उनके ब्लैक,पर्पल सैटिन, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरीमैरून-नेवी अजरख साड़ियों खूब तारीफ की जाती है,तो चलिए जानते है हम तृप्ति डिमरी के कुछ साड़ी लुक्स के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपकी भी नजरे तृप्ति डिमरी से हट नहीं पाएंगी .

By: Komal Kumari Last Updated: September 15, 2025 09:49:17 IST
Tripti Dimri looks killer in a black saree - Photo Gallery
1/10

तृप्ति डिमरी ब्लैक साड़ी में कातिल अदा

तृप्ति डिमरी की ये ब्लैक साड़ी लुक बस दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है. बैकलेस ब्लाउज में उनकी बोल्ड अदाएं कयामत ढा रही हैं। खुले बाल, काजल भरी आँखें और मोहक मुस्कान हर नजर को मदहोश कर देती है.

Tripti Dimri looks killer in a golden saree - Photo Gallery
2/10

तृप्ति डिमरी सुनहरी साड़ी में कातिलाना लुक

तृप्ति डिमरी का ये सुनहरी लुक जैसे चाँदनी रात में आग लगा दे. उनकी चमकती साड़ी, कातिलाना हुस्न और नशे में डूबी निगाहें किसी को भी दीवाना बना दें.

Tripti Dimri's beauty spells in red saree - Photo Gallery
3/10

तृप्ति डिमरी का लाल साड़ी में हुस्न का जादू

तृप्ति डिमरी इस लाल साड़ी और हैवी ब्लाउज़ में किसी आग से कम नहीं लग रही हैं. उनके हॉट कर्व्स और ग्लोइंग स्किन हर नजर को मदहोश कर देती है. इस बोल्ड अवतार में उनकी अदाएं इतनी खतरनाक हैं कि देखने वाला खुद पर काबू खो बैठे.

Tripati Dimri's limelight stealing look - Photo Gallery
4/10

तृप्ति डिमरी की लाइमलाइट चुराने वाला लुक

तृप्ति डिमरी चमचमाती सिल्वर साड़ी में आग लगा रही हैं. उनका ग्लैमरस फिगर और कर्व्स साड़ी के पारदर्शी जादू से और भी बोल्ड दिख रहे हैं.

Tripti Dimri's hot look in red saree - Photo Gallery
5/10

लाल साड़ी में त्रिप्ति डिमरी का हॉट लुक

तृप्ति डिमरी इस लाल साड़ी और हैवी ब्लाउज़ में किसी आग से कम नहीं लग रही हैं. उनके हॉट कर्व्स और ग्लोइंग स्किन हर नजर को मदहोश कर देती है. इस बोल्ड अवतार में उनकी अदाएं इतनी खतरनाक हैं कि देखने वाला खुद पर काबू खो बैठे.

Tripti Dimri's hot look with falling pallu - Photo Gallery
6/10

गिरते पल्लू के साथ त्रिप्ति डिमरी का हॉट लुक

त्रिप्ति डिमरी इस मैजेंटा साड़ी और स्ट्रैपलेस ब्लाउज में हॉटनेस की मिसाल लग रही हैं. उनका कर्वी फिगर, बोल्ड एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस हर नजर को पिघला देता है.

Tripti Dimri's off shoulder blouse look - Photo Gallery
7/10

त्रिप्ति डिमरी की ऑफ शोल्डर ब्लाउज लुक

त्रिप्ति डिमरी पीली साड़ी में किसी जलती लौ जैसी लग रही हैं, जहाँ हर नजर उन पर थम जाती है. पारदर्शी कपड़े की लहराती लकीरें उनके बदन की नर्मी को और उभार रही हैं.

Tripti Dimri's deep cut straps look - Photo Gallery
8/10

त्रिप्ति डिमरी का डीप कट स्ट्रैप्स लुक

त्रिप्ति डिमरी का ये लुक दिलों पर कहर ढा रहा है. सुनहरी ब्लाउज़ की डीप कट स्ट्रैप्स पर झलकती स्किन और रेशमी साड़ी का मेल उनकी हॉटनेस को और निखार रहा है. उनकी मुस्कान में मासूमियत और अदा में जलवा ऐसा है कि हर नजर बस उन पर थम जाए.

Tripti Dimri looks stunning in a saree - Photo Gallery
9/10

त्रिप्ति डिमरी साड़ी में बेमिसाल हुस्न

त्रिप्ति डिमरी इस सुनहरी साड़ी में ऐसी लग रही हैं जैसे धूप का जादू खुद उनके लिए ठहर गया हो. गहरे नेक ब्लाउज़ और कढ़ाईदार पल्लू उनकी अदाओं को और निखार रहे हैं.

सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश - Photo Gallery
10/10

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश - Photo Gallery

सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश - Photo Gallery

