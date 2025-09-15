सेक्सी साड़ी लुक में Tripti Dimri की अदाओं ने फैन्स को किया मदहोश
तृप्ति डिमरी हमेशा अपने साड़ी लुक्स से फैशन जगत में चर्चा बटोरती रहती है। प्रमोशन्स के दौरान उनके ब्लैक,पर्पल सैटिन, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरीमैरून-नेवी अजरख साड़ियों खूब तारीफ की जाती है,तो चलिए जानते है हम तृप्ति डिमरी के कुछ साड़ी लुक्स के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपकी भी नजरे तृप्ति डिमरी से हट नहीं पाएंगी .
तृप्ति डिमरी ब्लैक साड़ी में कातिल अदा
तृप्ति डिमरी की ये ब्लैक साड़ी लुक बस दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है. बैकलेस ब्लाउज में उनकी बोल्ड अदाएं कयामत ढा रही हैं। खुले बाल, काजल भरी आँखें और मोहक मुस्कान हर नजर को मदहोश कर देती है.
तृप्ति डिमरी सुनहरी साड़ी में कातिलाना लुक
तृप्ति डिमरी का ये सुनहरी लुक जैसे चाँदनी रात में आग लगा दे. उनकी चमकती साड़ी, कातिलाना हुस्न और नशे में डूबी निगाहें किसी को भी दीवाना बना दें.
तृप्ति डिमरी का लाल साड़ी में हुस्न का जादू
तृप्ति डिमरी इस लाल साड़ी और हैवी ब्लाउज़ में किसी आग से कम नहीं लग रही हैं. उनके हॉट कर्व्स और ग्लोइंग स्किन हर नजर को मदहोश कर देती है. इस बोल्ड अवतार में उनकी अदाएं इतनी खतरनाक हैं कि देखने वाला खुद पर काबू खो बैठे.
तृप्ति डिमरी की लाइमलाइट चुराने वाला लुक
तृप्ति डिमरी चमचमाती सिल्वर साड़ी में आग लगा रही हैं. उनका ग्लैमरस फिगर और कर्व्स साड़ी के पारदर्शी जादू से और भी बोल्ड दिख रहे हैं.
लाल साड़ी में त्रिप्ति डिमरी का हॉट लुक
गिरते पल्लू के साथ त्रिप्ति डिमरी का हॉट लुक
त्रिप्ति डिमरी इस मैजेंटा साड़ी और स्ट्रैपलेस ब्लाउज में हॉटनेस की मिसाल लग रही हैं. उनका कर्वी फिगर, बोल्ड एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस हर नजर को पिघला देता है.
त्रिप्ति डिमरी की ऑफ शोल्डर ब्लाउज लुक
त्रिप्ति डिमरी पीली साड़ी में किसी जलती लौ जैसी लग रही हैं, जहाँ हर नजर उन पर थम जाती है. पारदर्शी कपड़े की लहराती लकीरें उनके बदन की नर्मी को और उभार रही हैं.
त्रिप्ति डिमरी का डीप कट स्ट्रैप्स लुक
त्रिप्ति डिमरी का ये लुक दिलों पर कहर ढा रहा है. सुनहरी ब्लाउज़ की डीप कट स्ट्रैप्स पर झलकती स्किन और रेशमी साड़ी का मेल उनकी हॉटनेस को और निखार रहा है. उनकी मुस्कान में मासूमियत और अदा में जलवा ऐसा है कि हर नजर बस उन पर थम जाए.
त्रिप्ति डिमरी साड़ी में बेमिसाल हुस्न
त्रिप्ति डिमरी इस सुनहरी साड़ी में ऐसी लग रही हैं जैसे धूप का जादू खुद उनके लिए ठहर गया हो. गहरे नेक ब्लाउज़ और कढ़ाईदार पल्लू उनकी अदाओं को और निखार रहे हैं.
