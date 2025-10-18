इंटीमेट सीन, बोल्डनेस किसी का भी नहीं चला जादू, स्क्रीन से गायब हुईं बाबा निराला का ईमान डुलाने वाली एक्ट्रेस!
Tridha Choudhary Movies and Web Shows: नाम और फेम के लिए एक्ट्रेस ने बिना झिझक इंटीमेट और बोल्ड सीन्स दिए. सोशल मीडिया पर भी जमकर बिकिनी और सेमी न्यूड लुक दिखाया. लेकिन, फिर भी एक्ट्रेस का सिक्का जम नहीं पाया और अब लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं.
कहां हैं त्रिधा चौधरी?
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने बोल्ड किरदारों से ऑडियंस के मन में जगह बनाई है. इन्हीं एक्ट्रेसेस में एक नाम त्रिधा चौधरी का भी है. त्रिधा ने वेब सीरीज आश्रम में अपने बोल्ड अदाओं और किरदारों से सिर्फ 'बाबा निराला' का ही नहीं, हजारों-लाखों फैंस का ईमान भी डुला दिया था.
स्क्रीन से गायब हैं त्रिधा चौधरी
आश्रम के बाद त्रिधा चौधरी ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया. लेकिन, अब लंबे समय से एक्ट्रेस न तो कोई फिल्म आई है, न वेब सीरीज और न कोई म्यूजिक वीडियो. वह दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं.
सोशल मीडिया पर भी नहीं कर रहीं पोस्ट!
इतना ही नहीं, त्रिधा चौधरी के इंस्टाग्राम पर भी उनका लेटेस्ट पोस्ट दो महीने पहले का है. जी हां, त्रिधा फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए बोल्ड और सिजलिंग लुक वाली फोटो-वीडियो शेयर करती रहती हैं.
क्या करियर नहीं पटरी पर चढ़ा?
लेकिन, पिछले कुछ समय से त्रिधा गायब हैं. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस को उनकी चिंता सताने लगी है. ऐसे में सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इतने बोल्ड और इंटीमेट सीन्स देने के बाद भी त्रिधा का करियर पटरी पर नहीं चढ़ पाया.
मॉडलिंग से करियर की शुरुआत
त्रिधा चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने साल 2011 में क्लीन एंड क्लियर नाम का एक कॉन्टेस्ट जीता था. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत बंगाली सिनेमा से की थी.
टीवी शोज में भी किया काम
बंगाली सिनेमा में लंबे समय तक काम करने के बाद त्रिधा ने 2016 में हिंदी टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और दहलीज नाम के सीरियल में काम किया.
आश्रम से मिली पॉपुलैरिटी
त्रिधा ने साउथ की भी कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें सूर्या वीएस सूर्या भी शामिल है. वहीं, ओटीटी में त्रिधा ने अपनी बोल्डनेस से धमाल मचाया है. एक्ट्रेस बंदिश बैंडिट्स और आश्रम से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.
फैंस को कमबैक का इंतजार
आश्रम के बाद भी त्रिधा कई सीरीज में नजर आई हैं, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जो उन्हें बॉबी देओल स्टारर सीरीज ने दी थी. लेकिन, अभी भी त्रिधा के फैंस को उनके दमदार कमबैक का इंतजार है.