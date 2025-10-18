इंटीमेट सीन, बोल्डनेस किसी का भी नहीं चला जादू, स्क्रीन से गायब हुईं बाबा निराला का ईमान डुलाने वाली एक्ट्रेस!

कहां हैं त्रिधा चौधरी?

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने बोल्ड किरदारों से ऑडियंस के मन में जगह बनाई है. इन्हीं एक्ट्रेसेस में एक नाम त्रिधा चौधरी का भी है. त्रिधा ने वेब सीरीज आश्रम में अपने बोल्ड अदाओं और किरदारों से सिर्फ 'बाबा निराला' का ही नहीं, हजारों-लाखों फैंस का ईमान भी डुला दिया था.