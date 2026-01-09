Trending Winter Nail Shades: विंटर में अपने नेल्स पर लगाएं यह डीप और रिच शेड्स
Winter Nail Shades: सर्दियों में हर कोई अपने आपको बेहतर रखना और दिखना चाहता है. सर्दियां आलस्य से भरी होती है. लेकिन खूबसूरत नेल पेंट लगाकर भी अप अपने शरीर में एनर्जी भर सकते हैं. आपको यहां बताते हैं कि इन दिनों कौन-कौन से नेल पेंट्स ट्रेंड में हैं.
विंटर में नेल्स पर लगाएं यह डीप और रिच शेड्स ताकि आपके नेल्स रीच लुक दें. इस विंटर अगर आप भी अपने लिए नेट पेंट शेड्स ढूंढ रहे हैं तो इन बेहतरीन कलर से सलेक्ट करें अपने शेड्स.
सर्दियों का सबसे बेहतरीन कलर है रेड वाइन, रेड वाइन कलर सर्दियों के लिए बहुत प्यारा शेड है. इस शेड से आपके हाथ साफ्ट और ग्लैमरस लगते हैं. विंटर के मौसम में यह कलर सुदिंग लगता है. साथ ही आपकी हर ड्रेस के साथ भी बेहतरीन लगता है.
विंटर सीजन में अपने हाथों को अगर आप बिल्कुल सिंपल और डिसेंट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपवने नेल्स पर वाइट लकर या क्लियर वाइट नेल पेंट भी लगा सकते हैं. इसको सिंपल और एलीगेंट रखने के लिए सिंपल गोल्ड बो बनवा सकते हैं.
ग्रे कलर विंटर में बहुत प्यार लगता है. अगर इसे आप अपनने नेल्स पर ट्राई करते हैं तो यह शेड खूब चलता है. सर्दियों के दिनों में नेल पेंट्स का यह शेड खूब चलन में है.
मेटैलिक शेड्स सर्दियों में नाखूनों पर बहुत अच्छे लगते हैं. मेटैलिक शेड्स में आप अलग-अलग कलर ट्राई कर सकते हैं. इन शेड्स की मार्केट में बहुत डिमांड है.
सर्दियों में अपने हाथों पर खूबसूरत स्नो फ्लेक्स वाला डिजाइन और नेल पेंट करवा सकते हैं. यह कलर विंटर में बहुत शानदार लगता है.