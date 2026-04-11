Rules for cutting trees: पेड़ काटने से पहले जान लें ये वास्तु नियम, वरना घर की सुख-शांति हो जाएगी भंग

Rules for cutting trees: घर बनवाते समय, बिजली की तारों से टकराव या आंगन में धूप की कमी जैसी वजहों से लोग अक्सर पेड़ काटने का फैसला कर लेते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सिर्फ एक सामान्य काम नहीं है, बल्कि इससे घर की ऊर्जा और वातावरण पर गहरा असर पड़ सकता है.