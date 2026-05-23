पहले बनीं मां, फिर ट्रेविस हेड से रचाई शादी… कौन हैं जेसिका डेविस? इस मामले में अनुष्का शर्मा से भी आगे
Travis Head Love Story: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड खूब सुर्खियों में हैं. इस मुकाबले के दौरान आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस हो गई. इसके चलते मैच खत्म होने के बाद कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ भी नहीं मिलाया. इसके बाद से ही ट्रेविस हेड के बारे में इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. इस बीच फैंस ट्रेविस हेड की लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए भी काफी उत्सुक हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं हेड की सुंदर वाइफ…
कब रचाई शादी?
सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की वाइफ का नाम जेसिका डेविस है. वह पेशे से एक मॉडल और एन्टरप्रेन्योर हैं. ट्रेविस हेड और जेसिका ने साल 2023 में शादी रचाई थी.
कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
ट्रेविस हेड और जेसिका डेविस की लव स्टोरी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से शुरू हुई थी. वे दोनों एडिलेड के ही रहने वाले हैं. हेड और जेसिका एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया.
प्लेन हादसे में बाल-बाल बचे थे कपल
ट्रेविस हेड और जेसिका डेविस मई 2022 में एक प्लेन हादसे का शिकार हो गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, मालदीव से लौटते समय एक द्वीप पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. उस समय जेसिका डेविस प्रेग्नेंट भी थीं.
शादी से पहले बने पैरेंट्स
ट्रेविस हेड और जेसिका शादी से पहले ही माता-पिता बन गए थे. उन दोनों ने साल 2021 में सगाई की थी, जिसके बाद सितंबर 2022 में माता-पिता बने थे. जेसिका डेविस ने बेटी को जन्म दिया. इसके बाद हेड और जेसिका ने नवंबर 2024 में अपने बेटे का स्वागत किया.
कौन हैं जेसिका डेविस?
ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका अपने ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती हैं. खूबसूरती के मामले में वह किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह दिखाई देती हैं. जेसिका डेविस सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
सोशल मीडिया पर एक्टिव
सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड की वाइफ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
ट्रेविस हेड का IPL 2026 में प्रदर्शन
सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा रहे हैं. हेड के बल्ले 14 मैचों में 168.66 के स्ट्राइक रेट से 393 रन आए हैं. इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.
कोहली-हेड के बीच विवाद
SRH बनाम RCB के मैच में ट्रेविस हेड और विराट कोहली के बीच विवाद हो गया. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद मैच खत्म होने पर कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ भी नहीं मिलाया.