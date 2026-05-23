पहले बनीं मां, फिर ट्रेविस हेड से रचाई शादी… कौन हैं जेसिका डेविस? इस मामले में अनुष्का शर्मा से भी आगे

Travis Head Love Story: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड खूब सुर्खियों में हैं. इस मुकाबले के दौरान आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच तीखी बहस हो गई. इसके चलते मैच खत्म होने के बाद कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ भी नहीं मिलाया. इसके बाद से ही ट्रेविस हेड के बारे में इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. इस बीच फैंस ट्रेविस हेड की लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए भी काफी उत्सुक हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन हैं हेड की सुंदर वाइफ…