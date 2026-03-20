दोस्तों के साथ घूमने का बना रहे हैं प्लान; कश्मीर-मनाली नहीं ये 7 जगह हैं एकदम बेस्ट

Places To Visit: उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी दस्तक दे चुकी है. मार्च से सूरज का तापमान काफी बढ़ चुका है. आने वाले दिनों में गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी. वैसे बच्चों के पेपर खत्म हो चुके हैं और जल्द ही गर्मी की छुट्टियां भी पड़ जाएंगी. समर वेकेशन में परिवार या फिर दोस्तों के साथ ठंडी जगहों पर घूमने की अलग ही बात होती है. चलिए आपको 7 जगहों के बारे में बताते हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं.