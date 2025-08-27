  • Home>
दुनिया के इन कोनों में मिलता है सबसे साफ पानी, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

पानी हमारी जिदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बिना साफ पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग प्रदूषित और अस्वच्छ पानी पीने को मजबूर हैं, यही कारण है कि जिन देशों के पास साफ पानी है, उन्हें दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतर जगह माना जाता है।तो चलिए इसी के साथ जानते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जिनके पास सबसे साफ पानी है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 27, 2025 20:41:46 IST
Switzerland - Photo Gallery
1/7

स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे साफ पानी वाला देश

स्विट्ज़रलैंड को अक्सर "दुनिया का सबसे साफ पानी वाला देश" कहा जाता है। यहाँ की झीलें और नदियाँ सीधे ग्लेशियर से निकलती हैं, जिसकी वजह से पानी प्राकृतिक रूप से फिल्टर और शुद्ध होता है।

Iceland where pure water emerges from volcanic activity. - Photo Gallery
2/7

नॉर्वे झीलों और फ्योर्ड्स की खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला

यहाँ का पानी भी दुनिया भर में फेमस है। नॉर्वे का पानी ज्यादातर प्राकृतिक झीलों और ग्लेशियरों से आता है, जिससे इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। यहाँ पर पानी को ज्यादा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

Iceland where pure water emerges from volcanic activity. - Photo Gallery
3/7

आइसलैंड जहां ज्वालामुखीय से शुद्ध जल निकलाता है

आइसलैंड को "आग और बर्फ की भूमि" कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक तरफ ग्लेशियर हैं तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी। यहाँ का पानी ज्वालामुखीय चट्टानों से होकर गुजरता है।

New Zealand where the water is clean and also sweet to drink. - Photo Gallery
4/7

न्यूजीलैंड जहां का पानी साफ के साथ पीने में मिठा भी

न्यूजीलैंड की पहचान उसकी खूबसूरत झीलों और नेचुरल सोर्सेज से है। यहाँ का पानी न केवल साफ है बल्कि मीठा भी होता है। न्यूजीलैंड का पानी पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरता है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से फिल्टर हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग और पर्यटक बिना किसी डर के नल का पानी पी सकते हैं।

Canada where thousands of lakes and rivers come together. - Photo Gallery
5/7

कनाडा जहां हजारों झीलें और नदियाँ एक साथ मिलती है

कनाडा दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पानी की सबसे ज्यादा उपलब्धता है। यहाँ हजारों झीलें और नदियाँ हैं, जिनका पानी इतना साफ है कि इसे दुनिया की सबसे शुद्ध जलधाराओं में गिना जाता है।

Austrian - Photo Gallery
6/7

ऑस्ट्रिया मिनरल वॉटर जैसा नल का पानी

ऑस्ट्रिया का पानी ग्लेशियरों और पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुँचता है। यहाँ का पानी इतना शुद्ध और स्वादिष्ट होता है कि इसे बोतलबंद मिनरल वॉटर जैसा माना जाता है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

