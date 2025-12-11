क्या फुकेट जाने के लिए लगता है वीजा, किन डाक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत? जानें सबकुछ
Thailand Travel Rules: फुकेट भारतीय यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है- नीला समुंदर, लंबी बीच लाइन, रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स और मजेदार नाइटलाइफ इसे परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं. अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो वीजा नियम, TDAC फॉर्म, दस्तावेज और यात्रा तैयारी जानना बेहद जरूरी है.
फुकेट जाने के लिए वीजा चाहिए या नहीं?
भारतीय पासपोर्ट वाले यात्रियों को थाईलैंड में 60 दिन तक घूमने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती. यानी दो महीने तक आप बिना वीजा के फुकेट में छुट्टियां मना सकते हैं. बस आपके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और आपके पास रिटर्न या आगे की यात्रा का टिकट होना जरूरी है. इमिग्रेशन अधिकारी कभी-कभी होटल बुकिंग और आपके पास उपलब्ध धनराशि के बारे में पूछते हैं, इसलिए सारे दस्तावेज तैयार रखें.
Thailand Digital Arrival Card (TDAC) क्या है?
पैकिंग में किन चीजों का खास ध्यान रखें?
फुकेट का मौसम सालभर गर्म और आर्द्र रहता है. इसलिए हल्के, आरामदायक कपड़े, स्विमवियर, सनस्क्रीन, टोपी, सनग्लास और बीच तौलिए पैक करना जरूरी है. रात के लिए हल्के कपड़े और आरामदायक फुटवियर रखें. अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं तो वाटरप्रूफ बैग और एक अतिरिक्त मोबाइल कवर भी काम आएगा.
फुकेट के मशहूर बीच
फुकेट के बीच दुनिया भर में फेमस हैं. पटोंग बीच नाइटलाइफ और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है, कटा और करोन बीच परिवारों और कपल्स के लिए शांत माहौल प्रदान करते हैं. यहां आप जेट-स्की, पैरासेलिंग, बनाना बोट, सर्फिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं. सुबह और शाम का बीच वॉक यहां का सबसे शांतिपूर्ण अनुभव होता है.
बोट टूर्स और द्वीप यात्राएं
फुकेट आने वाले पर्यटक फी-फी आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, सिमिलन आइलैंड्स और कोरल आइलैंड जैसी जगहों का बोट टूर जरूर लेते हैं. इन जगहों पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और समुद्री दुनिया को करीब से देखने का मौका मिलता है. क्रिस्टल क्लियर पानी, सफेद रेत और सूरज की रोशनी का मेल आपकी पूरी यात्रा को यादगार बना देता है.
फुकेट का स्थानीय बाजार और स्ट्रीट फूड
फुकेट के नाइट मार्केट रंग, रोशनी और संगीत से भरे होते हैं. यहां आपको कपड़े, बैग, मसाले, स्मृति चिन्ह, आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रीट फूड की अनगिनत वैराइटी मिलती है. थाई स्ट्रीट फूड थोड़ा मसालेदार होता है, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए वेज और नॉन-वेज दोनों में कई विकल्प उपलब्ध हैं.
पहली बार फुकेट जा रहे हैं?
पहली बार फुकेट जाने वालों के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से करें. होटल और एक्टिविटी समय पर बुक कर लें तो खर्च काफी कम हो जाता है. शहर में घूमने के लिए ग्रैब टैक्सी और टुक-टुक आसानी से उपलब्ध हैं. कैश और कार्ड दोनों साथ रखें, क्योंकि कई लोकल दुकानों पर कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते. सबसे जरूरी बात भीड़भाड़ वाले पर्यटक इलाकों में अपनी चीजों का ध्यान रखें.