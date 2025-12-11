क्या फुकेट जाने के लिए लगता है वीजा, किन डाक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत? जानें सबकुछ

फुकेट जाने के लिए वीजा चाहिए या नहीं?

भारतीय पासपोर्ट वाले यात्रियों को थाईलैंड में 60 दिन तक घूमने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती. यानी दो महीने तक आप बिना वीजा के फुकेट में छुट्टियां मना सकते हैं. बस आपके पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और आपके पास रिटर्न या आगे की यात्रा का टिकट होना जरूरी है. इमिग्रेशन अधिकारी कभी-कभी होटल बुकिंग और आपके पास उपलब्ध धनराशि के बारे में पूछते हैं, इसलिए सारे दस्तावेज तैयार रखें.