इन 6 देशों में कभी नहीं डूबता है सूरज, ‘मिडनाइट सन’ का देखें अद्भुत नज़ारा

Six Countries Where Sun Doesn’t Set: हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी अनोखी जगहें हैं, जहां सूरज कई महीनों या फिर साल ले लिजिए, कुछ देशों में सूर्य कभी भी नहीं डूबता है. क्यों हो गए न आप भी हैरान. दरअसल, इन देशों को “मिडनाइट सन” भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आधी रात का सूरज. यानी कि लोग लगातार एक जैसी रोशनी में ही सारा काम करते हैं और उसी रोशनी में सोतो भी हैं.