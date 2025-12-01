इन 6 देशों में कभी नहीं डूबता है सूरज, ‘मिडनाइट सन’ का देखें अद्भुत नज़ारा

इन 6 देशों में कभी नहीं डूबता है सूरज, ‘मिडनाइट सन’ का देखें अद्भुत नज़ारा
Six Countries Where Sun Doesn’t Set: हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी अनोखी जगहें हैं, जहां सूरज कई महीनों या फिर साल ले लिजिए, कुछ देशों में सूर्य कभी भी नहीं डूबता है. क्यों हो गए न आप भी हैरान. दरअसल, इन देशों को “मिडनाइट सन” भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आधी रात का सूरज. यानी कि लोग लगातार एक जैसी रोशनी में ही सारा काम करते हैं और उसी रोशनी में सोतो भी हैं.
नॉर्वे: मिडनाइट सन की भूमि
नॉर्वे को दुनिया भर में मिडनाइट सन की सबसे ज्यादा भूमि भी कहा जाता है, जहां मई से लेकर जुलाई के अंत तक करीब 76 दिनों तक सूज ही नहीं डूबता है. इतना ही नहीं, नॉर्वे के स्वालबार्ड इलाके में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार आसमान में ही रहता है. यहां टूरिस्ट रात में भी घूमने का मज़ा लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ दिन जैसी रोशनी देखने को मिलती है.
कनाडा: ननवुत शहर
कनाडा का नुनावुत शहर बेहद अपनी सुंदरता के लिए देशभर में जाना जाता है. यहां लगभग 3 हजार लोग रहते हैं. इस इलाके में हर साल करीब दो महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है. तो वहीं, सर्दियों के समय में यहां कई हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं है.
आइसलैंड: यूरोप का खूबसूरत द्वीप
यूरोप के सबसे बड़े और खूबसूरत द्वीपों में से एक आइसलैंड है. यहां की खासियत यह है कि जून के महीने में सूरज डूबता ही नहीं, 24 घंटे आसमान में उजाला रहता है. इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें सूरज की लगातार रोशनी में और भी ज्यादा सुंदर लगती है.
अमेरिका: अलास्का का बैरो
अमेरिका के अलास्का राज्य का बैरो नामक शहर इस नज़ारे के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज कभी नहीं डूबता है. लेकिन सर्दी आते ही, नवंबर से दिसंबर तक यहां लगभग एक महीने तक पूरी रात रहती है, जिसे पोलर नाइट्स भी कहा जाता है. जिससे देखने के लिए लोग आते हैं.
फिनलैंड: आर्कटिक सर्कल का नज़ारा
फिनलैंड के उत्तरी इलाके आर्कटिक सर्कल में यह नज़ारा बहुत ही आम लगता है. यहां साल के कुछ हिस्सों में सूरज लगातार 73 दिनों तक आसमान में ही बना रहता है. तो वहीं, दिसंबर से जनवरी के बीच जब सर्दी आती है, तो यहां सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता और चारों तरफ सिर्फ-सिर्फ अंधकार छा जाता है.
स्वीडन: आधी रात को डूबता सूरज
स्वीडन में सूरज का अपना ही एक अलग समय देखने को मिलता है. यहां मई के महीने से लेकर अगस्त के आखिर तक सूरज आधी रात को डूबता है और सुबह फिर चार बजे उग जाता है. इस वजह से यहां कई महीनों तक सूरज लगातार रहता है.