शहर के शोर से हैं परेशान, छुट्टी के लिए बेस्ट हैं ये 7 वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन
Seven Amazing Wildlife Destination: अगर आप भी शहर के शोर से तंग आ चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. भारत में स्थित ये 7 राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) आपके लिए बेहतरीन जगह में से एक है, जहां जाने से आपको शांति का अनुभव होगा.
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है. यह भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नेशनल पार्क में से एक है. यहां की सफारी आपको बंगाल टाइगर, हाथियों और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों के करीब ले जाती है.
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश रुडयार्ड किपलिंग की 'जंगल बुक' से प्रेरित यह पार्क अपने बाघों और 'बारहसिंगा' (Swamp Deer) के लिए देशभर में जानी जाती है. यहां के साल और बांस के घने जंगल आपको एक जादुई दुनिया का अनुभव कराते हैं.
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
राजस्थान इतिहास और वन्यजीवों का अनूठा संगम देखना हो, तो यहां ज़रूर जाना चाहिए. अरावली और विंध्य की पहाड़ियों के बीच स्थित इस पार्क में एक प्राचीन किला भी देखने को मिलेगा.
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
असम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह पार्क दुनिया के दो-तिहाई 'एक सींग वाले गैंडों' (One-horned Rhinos) का घर है. यहां की हाथी सफारी और जीप सफारी आपको ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है.
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
कर्नाटक दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक, बांदीपुर अपने हाथियों के झुंड और चंदन के पेड़ों के लिए दुनियाभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. मैसूर और ऊटी के पास स्थित होने के कारण, यह दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए एक आदर्श गेटवे है.
गिर राष्ट्रीय उद्यान
गुजरात यह दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां आप 'एशियाई शेरों' (Asiatic Lions) को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं. शेरों के अलावा, यहां की शुष्क पर्णपाती वनस्पति और विविध जीव-जंतु पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
केरल पश्चिमी घाटों में स्थित यह पार्क अपनी खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है. यहां की सबसे बड़ी खासियत 'बोट सफारी' है, जहां आप झील के किनारे जंगली हाथियों और अन्य जानवरों को पानी पीते हुए देखकर आनंद ले सकते हैं.