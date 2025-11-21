दिल्ली के 10 सबसे डरावने ठिकाने, जहां कि कहानियां सुनकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

Delhi Top 10 Haunted Places: देश की राजधानी दिल्ली यूं तो कई सुंदर जगहों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली में दस सबसे ज्यादा डरावनी जगह कहां पर है. जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. रात के समय में आपको उन जगहों पर जाने में सबसे ज्यादा डर भी लगेगा. तो आइए जानते हैं दिल्ली की दस सबसे ज्यादा डरावनी और भूतिया जगह.