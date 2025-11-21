दिल्ली के 10 सबसे डरावने ठिकाने, जहां कि कहानियां सुनकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे
Delhi Top 10 Haunted Places: देश की राजधानी दिल्ली यूं तो कई सुंदर जगहों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली में दस सबसे ज्यादा डरावनी जगह कहां पर है. जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. रात के समय में आपको उन जगहों पर जाने में सबसे ज्यादा डर भी लगेगा. तो आइए जानते हैं दिल्ली की दस सबसे ज्यादा डरावनी और भूतिया जगह.
फिरोज शाह कोटला किला
खंडहरों के बीच जलती हुई मोमबत्तियां और अगरबत्तियां, जो गुरुवार की रात जिन्नों को खुश करने के लिए जलाई जाती है. इस जगह पर जिन्न और आत्माएं वास करती हैं, जो मदद की तलाश में लोगों को भटकने पर मजबूर कर देती हैं.
दिल्ली छावनी: सफेद साड़ी वाली महिला
रात के सन्नाटे में एक खाली सड़क, जहां सफेद साड़ी में एक महिला अकेली खड़ी होती है. वह महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है और अगर आप नहीं रुकते हैं तो वह आपकी गाड़ी का कई दूर तक पीछा भी करती है.
अग्रसेन की बावली: काला पानी जो खींचता है
तीन मालों वाली बावली की गहरी सीढ़ियां और नीचे का काला रहस्यमय पानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. माना जाता था कि इसका गहरा काला पानी लोगों को सम्मोहित यानी (Hypnotize) करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता था.
मलचा महल: बेगम की आत्महत्या का रहस्य
जंगल के बीच स्थित एक पुराना, टूटा हुआ और खंडहर महल. जहां पर अवध की बेगम और उनके बच्चों की आत्माएं अकसर भटकती हुई दिखाई भी देती है. इस जगह पर बेगम ने महल में ही आत्महत्या की थी.
खूनी दरवाजा: राजकुमारों की चीखें
ऐतिहासिक दरवाजा, जो अपने नाम की तरह ही खौफनाक दिखता है. यहां बहादुर शाह ज़फर के बेटों को बेरहमी से मारा गया था, और रात में लोगों ने उनके रोने और चीखने की आवाजें सुनने का दावा भी किया है.
संजय वन: सफेद बुढ़िया और बच्चों की आत्माएं
दिन के समय में शांत, लेकिन रात में घना और भयावह जंगल का रास्ता. 10 किलोमीटर के इस जंगल में सफेद कपड़े पहनी एक बूढ़ी महिला और झील में डूब गए बच्चों की आत्माएं भटकती है.
जमाली कमाली: सूफी संतों की कब्र पर हंसी
इस जगह पर मस्जिद परिसर के अंदर सूफी संतों के दो मकबरे हैं. यहां से रात में महिलाओं के रोने-रोने के साथ हंसने और चीखने-चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने का लोगों ने दावा किया है.
निकोलसन कब्रिस्तान: ब्रिटिश सैनिक का भूत
पुराने ब्रिटिश-युग के क्रॉस और टूटी हुई कब्रों वाला कब्रिस्तान. यह दिल्ली के सबसे पुराने और डरावने कब्रिस्तानों में से एक है, जहां पर क ब्रिटिश सैनिक की आत्मा भटकने का दावा किया जाता है.
हाउस नंबर W-3, GK-1: मर्डर हाउस
ग्रेटर कैलाश के एक पॉश इलाके में स्थित, बंद और खंडहर जैसा दिखने वाला घर. जहां पर एक बुजुर्ग जोड़े की नृशंस हत्या के बाद, इस घर से आज भी उनकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती है.
लोथियन कब्रिस्तान: सिर कटा भूत
एक और पुराना और उजाड़ कब्रिस्तान, जो पूरी तरह से शांत और डरावना दिखाई देता है. लेकिन, कुछ लोगों का आज भी यह मानना है कि यहां एक ब्रिटिश सिपाही का सिर कटा भूत भटकता है, जो अपनी कब्र की तलाश करता है.