क्रिसमस मैजिक, दिल्ली-एनसीआर के पांच कैफे जो आपकी शाम को बना देंगे यादगार
Delhi-NCR Famous Cafes: दिल्ली-एनसीआर के ये कैफे केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि क्रिसमस के जादुई अनुभव के लिए लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हैं. फिर चाहे वह चाणक्यपुरी की शानदार सजावट हो या गुरुग्राम की खुली हवा, ये पांचों जगहें आपके त्यौहार को यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हैं. एक बात का ज़रूर ध्यान रखें की क्रिसमस पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए टेबल एडवांस में ही बुक कर लें ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी से सामना नहीं करना पड़े.
डिगगिन
यहां की परियों जैसी शानदार लाइटिंग और इटालियन पास्ता आपका दिल जीत लेंगी. इसके साथ ही खाने का स्वाद भी सबसे अच्छा होता है.
लियोस पिज़्ज़ेरिया
गर्मागर्म वुड-फायर्ड पिज्जा और आरामदायक माहौल दोस्तों के साथ जश्न के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है.
द बिग चिल
जब आप अपने परिवारों और दोस्तों के साथ होंगे तो, क्लासिक विंटेज वाइब और प्रसिद्ध प्लम केक क्रिसमस के स्वाद को और भी ज्यादा दोगुना कर देंगे.
पियानो मैन
लाइव जैज़ संगीत और खास कॉकटेल आपकी शाम को संगीतमय और भी ज्यादा जादुई बना देंगे.
अंडर द नीम
खुली हरियाली और ताजे खान-पान के बीच सुकून भरा क्रिसमस मनाने की अनोखी जगह है, जहां आप अपने खाने के साथ-साथ अच्छी तस्वीरें भी खींच सकते हैं.