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कहीं सड़क चूमता समंदर, कहीं बादलों के बीच तैरती कार; भारत की 6 सड़कें, बारिश की बूंद गिरते ही बदल जाती हैं ‘Road To Heaven’ में!

Best Monsoon Road Trips in India: गर्मियों में घूमने जाते हैं तो एसी गाड़ी में बैठे-बैठे मंजिल का इंतजार करते रहते हैं लेकिन मानसून (Monsoon) का मिजाज थोड़ा अलग है यार! इस मौसम में सफर ही अपने आप में एक खूबसूरत मंजिल बन जाता है. बारिश की बूंदें गिरते ही रास्तों की सारी धूल धुल जाती है, सूखी और बेजान दिख रही पहाड़ियां मखमली हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं और सूने पड़े रास्तों में अचानक छोटे-बड़े झरने फूट पड़ते हैं. यही वजह है कि लोग सालभर इस सुहावने मौसम का इंतजार करते हैं ताकि दोस्तों या परिवार के साथ एक यादगार रोड ट्रिप पर निकल सकें. अगर आपको भी लंबी ड्राइविंग और झमाझम बारिश के बीच गाड़ी दौड़ाने का शौक है, तो इस मानसून भारत की इन 6 खूबसूरत नजारों से होकर निकलने वाली सड़कों पर जरूर जाइएगा. ये वो रास्ते हैं जो बारिश आते ही पूरी तरह जिंदा हो उठते हैं.


By: Kajal Jain | Published: June 23, 2026 5:59:59 PM IST

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बारिश के दिनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से दिखने वाले वेस्टर्न घाट जन्नत जैसे नजर आते हैं. करीब 1 घंटा 50 मिनट की रोड ट्रिप पर आप पहाड़ों से गिरते झरने और गाड़ी के साथ-साथ चलती ठंडी धुंध परीकथा का अनुभव कराती है. इस सुहावने मौसम में सड़क किनारे गाड़ी रोककर गरमा-गरम भुट्टा और कड़क कटिंग चाय पीना का एक्सपीरिएंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे.

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मानसून की पहली बौछार गिरने पर बेंगलुरु से कूर्ग जाने वाला 5 घटे का सफर लाइव पेंटिंग जैसा लगता है. पूरी रोड ट्रिप पर आपको बारिश में भीगते हुए कॉफी के खूबसूरत बागान और बेहद घने जंगलों के मरोरम नजारे दिखेंगे. गीली मिट्टी की सोंधी-सोंधी खुशबू और पहाड़ों की ताजी हवा पल भर में आपके पूरे हफ्ते का स्ट्रेस गायब कर देगी. घुमावदार सड़कें, उफान मारती नदियां और ठंडा मौसम आपकी लाइफ के यादगार पलों में से एक बन जाएगा

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