कहीं सड़क चूमता समंदर, कहीं बादलों के बीच तैरती कार; भारत की 6 सड़कें, बारिश की बूंद गिरते ही बदल जाती हैं ‘Road To Heaven’ में!
Best Monsoon Road Trips in India: गर्मियों में घूमने जाते हैं तो एसी गाड़ी में बैठे-बैठे मंजिल का इंतजार करते रहते हैं लेकिन मानसून (Monsoon) का मिजाज थोड़ा अलग है यार! इस मौसम में सफर ही अपने आप में एक खूबसूरत मंजिल बन जाता है. बारिश की बूंदें गिरते ही रास्तों की सारी धूल धुल जाती है, सूखी और बेजान दिख रही पहाड़ियां मखमली हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं और सूने पड़े रास्तों में अचानक छोटे-बड़े झरने फूट पड़ते हैं. यही वजह है कि लोग सालभर इस सुहावने मौसम का इंतजार करते हैं ताकि दोस्तों या परिवार के साथ एक यादगार रोड ट्रिप पर निकल सकें. अगर आपको भी लंबी ड्राइविंग और झमाझम बारिश के बीच गाड़ी दौड़ाने का शौक है, तो इस मानसून भारत की इन 6 खूबसूरत नजारों से होकर निकलने वाली सड़कों पर जरूर जाइएगा. ये वो रास्ते हैं जो बारिश आते ही पूरी तरह जिंदा हो उठते हैं.
मुंबई से लोनावाला
बारिश के दिनों में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से दिखने वाले वेस्टर्न घाट जन्नत जैसे नजर आते हैं. करीब 1 घंटा 50 मिनट की रोड ट्रिप पर आप पहाड़ों से गिरते झरने और गाड़ी के साथ-साथ चलती ठंडी धुंध परीकथा का अनुभव कराती है. इस सुहावने मौसम में सड़क किनारे गाड़ी रोककर गरमा-गरम भुट्टा और कड़क कटिंग चाय पीना का एक्सपीरिएंस आप कभी नहीं भूल पाएंगे.
बेंगलुरु से कूर्ग
मानसून की पहली बौछार गिरने पर बेंगलुरु से कूर्ग जाने वाला 5 घटे का सफर लाइव पेंटिंग जैसा लगता है. पूरी रोड ट्रिप पर आपको बारिश में भीगते हुए कॉफी के खूबसूरत बागान और बेहद घने जंगलों के मरोरम नजारे दिखेंगे. गीली मिट्टी की सोंधी-सोंधी खुशबू और पहाड़ों की ताजी हवा पल भर में आपके पूरे हफ्ते का स्ट्रेस गायब कर देगी. घुमावदार सड़कें, उफान मारती नदियां और ठंडा मौसम आपकी लाइफ के यादगार पलों में से एक बन जाएगा
दिल्ली से लैंसडाउन
अगर आप भी नॉर्थ इंडिया के भीड़भाड़ और शोर-शराबे वाले हिल स्टेशनों से तंग आ चुके हैं तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उत्तराखंड के लैंसडाउन की तरफ मोड़ लीजिए. दिल्ली से निकलने के कुछ घंटों बाद गाड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां आपका हरियाली से स्वागत करेंगी. लगभग 5 घंटे के रोड ट्रिप में घने कोहरे में लिपटे देवदार और चीड़ के आलीशान जंगल नजर आएंगे. इस शांत मिलिट्री कैंटोनमेंट इलाके में बारिश सुकून भरी शांति लेकर आती है.
चेन्नई से पुडुचेरी
चेन्नई से पुडुचेरी को जोड़ने वाली ईस्ट कोस्ट रोड का बारिश में एकदम नेक्स्ट लेवल सीन दिखता है. एक तरफ बंगाल की खाड़ी का विशाल समंदर लहरें मारती हैं और दूसरी तरफ बारिश से धुली हुई चकाचक साफ सड़क आपके मूड को हैप्पी-हैप्पी बना देती है. ऊपर गहरा स्लेटी आसमान, कानों में गूंजती लहरों की आवाज और खिड़की से आती समंदर की ठंडी नम हवा किसी फिल्मी एक्सपीरिएंस जैसा लगता है.
शिलांग से चेरापूंजी
भारत के सबसे बेस्ट 'मानसून रोड ट्रिप' में मेघालय का शिलांग-चेरापूंजी ट्रिप नंबर बन पर आएगा. चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है. यहां की हरियाली देख आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. इस दौरान आपकी गाड़ी बादलों के बीच से होकर गुजरती है. हर मोड़ पर शोर मचाते विशाल झरने और गहरी वादियां आपका स्वागत करेंगी.
जयपुर से उदयपुर
जयपुर-उदयपुर का नाम सुनते ही लोगों के सामने पीले रेगिस्तान और ऊंटों का सीन आ जाता है लेकिन असल सच काफी अलग है. मानसून की 'बारिश और हरियाली' राजस्थान को जन्नत सा खूबसूरत बना देती है. सावन की झड़ी लगते ही अरावली की सूखी पहाड़ियां जीवंत हो उठती हैं. इस रोड ट्रिप पर आप अरावली के नजारों को आनंद लेते हुए 'झीलों की नगरी' उदयपुर पहुंचते हैं, जहां पानी से लबालब भरी झीलें आपके मन को मोह लेती हैं.